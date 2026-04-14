Aparatosa volcadura de camión de personal deja 18 heridos en en Nuevo León

Un saldo de 18 personas lesionadas dejó la volcadura de un camión de personal en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. El accidente fue reportado a las 23:15 horas del lunes sobre la Carretera a Monclova y Periférico a la altura de la colonia Andrés Caballero en el referido ayuntamiento metropolitano.

Protección Civil del estado detalló que la unidad venía saliendo de la empresa Forja Monterrey con un total de 18 personas a bordo cuando se impactó contra un muro de contención de concreto y posteriormente se volcó.

En el lugar se eliminaron riesgos y se aseguró la zona mientras arribaba personal de Tránsito. Cortesía

A bordo de una ambulancia de El Carmen fueron trasladados cuatro heridos a las instalaciones del Hospital General de Zona número 21 del IMSS y los 14 restantes a las instalaciones del Hospital San Felipe en la colonia Cumbres, en Monterrey. La unidad involucrada pertenece a la empresa TPM con placas de circulación A-32907-R.

En el lugar se eliminaron riesgos y se aseguró la zona mientras arribaba personal de Tránsito, además de que se registró el cierre temporal de un carril en dirección hacia el municipio de El Carmen. El percance vial fue atendido por personal de PCNL, Protección Civil de Escobedo, CRUM y Cruz Roja.

fdm