Prevención y salud bucal redefinen el modelo de los seguros médicos

La prevención comienza a ganar terreno dentro del modelo de los seguros médicos. El aumento en los costos de atención y la necesidad de detectar enfermedades en etapas tempranas están llevando al sector a replantear su estrategia.

En entrevista para Excélsior, Juan José Anduaga, Director de Innovación y Alianzas Estratégicas de Dentalia, explicó que años atrás este tipo de servicios se centraban en cubrir accidentes o padecimientos avanzados. Sin embargo, el aumento en los costos médicos ha acelerado el reto de modificar este enfoque.

“Actualmente, la inflación médica en México crece entre 15% y 18% anual. Esto se explica en gran parte por la innovación en tratamientos, equipos y medicamentos que, aunque permiten atender mejor a los pacientes, también implican costos cada vez más altos para el sistema de salud”, expresó.

Cobertura y retos culturales

Uno de los principales desafíos para la industria es la baja contratación de seguros de gastos médicos en el país. Actualmente, menos del 5% de los mexicanos cuenta con este tipo de protección, ya sea de forma individual o como parte de una prestación laboral, señaló el directivo.

A esta situación se suman factores económicos y culturales que influyen en la manera en que las personas enfrentan las amenazas relacionadas con su bienestar.

“Los mexicanos tenemos una baja cultura de prevención de riesgos en general. Lo puedes ver en distintos ámbitos, por ejemplo en cuántas casas están aseguradas o cuántos coches cuentan con un seguro. Si no aseguramos nuestros bienes, muchas veces tampoco pensamos en asegurarnos a nosotros mismos”, apuntó.

Añadió que alrededor del 40% de la población se atiende en instituciones de seguridad social, mientras que el otro 40% cubre los gastos médicos directamente de su bolsillo. Lo que significa que el porcentaje restante accede a los servicios a través de una póliza.

Salud bucal como parte del cuidado integral

Dentro del cambio hacia modelos preventivos, la salud dental cobra relevancia como una herramienta para detectar problemas de forma temprana.

De acuerdo con cifras de Dentalia, en México las visitas al dentista siguen siendo poco frecuentes, en promedio, una persona acude cada ocho años, cuando lo recomendable es hacerlo de forma semestral.

Además, más del 70% de la población presenta problemas en las encías, una condición asociada con otros padecimientos, incluidos los trastornos cardiovasculares. En enfermedades como la diabetes, una atención dental adecuada puede influir en la evolución de la afección.

El uso de la IA en el diagnóstico

La tecnología ha comenzado a jugar un papel clave en la detección de condiciones de salud. En el caso de Dentalia, la empresa utiliza la inteligencia artificial para analizar radiografías e imágenes clínicas, lo que permite apoyar a los especialistas durante el proceso de diagnóstico.

Estas herramientas contribuyen a realizar evaluaciones más precisas y oportunas, además de fortalecer la calidad de los tratamientos.

“El diagnóstico siempre es responsabilidad del médico, pero la inteligencia artificial puede ayudar a identificar elementos que el ojo humano podría no detectar con facilidad”, afirmó Juan José Anduaga.

Conforme estos recursos se integren al sector de la salud, se avanzará hacia modelos de atención que prioricen el bienestar de las personas, con un mayor énfasis en la prevención. Este enfoque busca no solo mejorar la calidad de vida de las personas, sino también reducir el impacto de aquellas enfermedades que pueden ser atendidas a tiempo.