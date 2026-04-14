Exigen que Tapir "Panchito", vuelva a su hábitat y no se quede en Zoológico de Chiapas

Todo parece indicar que el Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), bautizado como Panchito, capturado y herido por habitantes de Las Choapas, en Veracruz, cuando intentó acercarse a sus sembradíos de maíz, pasará el resto de sus días confinado en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el aval de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El pasado viernes 10 de abril, el ZooMAT anunció que pusieron en exhibición al Tapir Centroamericano, especie en peligro de extinción, sin siquiera cumplir la cuarentena: "Te invitamos a visitarlo y acompañar este proceso, siempre respetando su espacio y sus tiempos. ¿Y tú, ya viniste a dejar buenas vibras a Panchito?"

Lo anterior a pesar de que expertos en rescate y rehabilitación de fauna silvestre, advirtieron desde el principio sobre la importancia de que este valioso ejemplar regrese a su hábitat natural, una vez que se recupere de las lesiones que le provocaron ejidatarios de Coatzintla, con el fin de que pueda aportar su riqueza genética a una población disminuida de Tapir, por la cacería furtiva y la fragmentación de los ecosistemas ante el avance de la frontera agrícola en México.

Los especialistas consideran que mientras más contacto tenga Panchito con las personas, será mayor el peligro que corra al regresar a la vida libre, porque siempre buscará el contacto humano y se acercará a las comunidades.

Este fenómeno conocido como impronta, es un proceso de aprendizaje irreversible en animales silvestres, que se vinculan socialmente con humanos, al creer que son de su misma especie, lo que genera dependencia, pérdida de miedo natural y comportamiento anormal, impidiendo su supervivencia en libertad y dificultando su rehabilitación.

"Panchito", fue capturado y herido por habitantes de Las Choapas, en Veracruz, cuando intentó acercarse a sus sembradíos de maíz y fue rescatado. ZooMAT

¿Cómo es la situación actual del Tapir en México?

La situación actual del Tapir en México es crítica, ya que se estima que sólo hay una población de entre dos mil y dos mil 600 ejemplares, la mayoría, el 40 o 50 por ciento, en Chiapas, específicamente en la Selva Lacandona.

Según el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), las heridas del cuello y patas de Panchito, están completamente cicatrizadas; la úlcera en el ojo izquierdo, tiene un proceso favorable de recuperación y en general, cuenta con una condición estable y buen apetito, al grado que pesa 200 kilogramos, por lo que al parecer no hay ningún impedimento para que pueda regresar muy pronto con los suyos.

Ya es tiempo que los zoológicos den un giro hacia el rescate, rehabilitación y reintegración de la fauna silvestre a su hábitat y no sólo busquen lucrar con los animales. ZooMAT

Llamado a Profepa

En entrevista con Excélsior, Ena Buenfil, fundadora y directora de Selva Teenek Ecopark, lamentó que el ZooMAT haya puesto en exhibición al Tapir Centroamericano, "porque mostrarlo al público, quiere decir que ya tomó la decisión de quedarse con el ejemplar".

Indicó que ya es tiempo que los zoológicos den un giro hacia el rescate, rehabilitación y reintegración de la fauna silvestre a su hábitat y no sólo busquen lucrar con los animales.

Ya no estamos para que un zoológico funja como sitio de exhibición, porque la realidad es que no hay una verdadera educación ambiental, porque no hay un recorrido guiado con un experto que te esté explicando sobre los procesos, sobre la importancia, sino que simplemente hay carteles que la mayoría de la gente no lee, la mayoría de las personas sólo quiere ver al ejemplar moviéndose; a veces les tiran piedras, les gritan.

La función del zoológico debe ser trabajar en programas de reproducción o rehabilitación para que los ejemplares puedan ser libres", manifestó.

Ena Buenfil destacó que la alerta no es sólo por "Panchito", ya que existen también casos de osos hormigueros, que lamentablemente el ZooMAT mantiene en cautiverio, con el fin de convertirlos en un atractivo para el público, cuando Chiapas tiene selvas conservadas donde fácilmente podrían ser reintegrados.

"Sabemos que estamos en la sexta extinción masiva de las especies y entre menos acciones hagamos por remediarlo, más rápido va a llegar.

Nosotros somos partidarios de que aquellos animales que tienen las condiciones para volver sean devueltos al hábitat, aquellos que tal vez les falte un ojo, tengan un problema neurológico o cuenten con alguna condición especial, pues esos que se queden y de esos abundan y sobran en México tristemente, porque tenemos un problema de mascotización de fauna silvestre gigante", comentó.

En este sentido, Ena Buenfil, exhortó a la Profepa a tomar cartas en el asunto y solicitar al ZooMAT que rehabilite al Tapir Centroamericano para que pueda ser reintroducido a su hábitat natural.

Aquí los únicos que podrían cambiar el destino del Tapir es Profepa, porque es un ejemplar que es propiedad de la nación, no es propiedad del zoológico y Profepa podría intervenir y solicitar que se rehabilite para su liberación", subrayó.

fdm