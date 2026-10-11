Muere Francisco Garfias, periodista y columnista de Excélsior

El periodista Francisco Garfias, columnista de Excélsior y director del portal El Arsenal, falleció la madrugada de este domingo 11 de octubre, a los 75 años, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de una cirugía, informaron fuentes cercanas al comunicador.

La familia y colegas periodistas confirmaron el fallecimiento, ocurrido entre las 00:00 y las 00:10 horas de este domingo.

Garfias había sido diagnosticado con cáncer de páncreas menos de dos semanas antes de su muerte y fue sometido a una intervención quirúrgica el lunes pasado. Su estado de salud se agravó durante el periodo posoperatorio.

Nacido el 7 de agosto de 1951, Francisco Garfias dedicó varias décadas al ejercicio periodístico, principalmente a la cobertura política, parlamentaria y al análisis de los acontecimientos nacionales.

Con una trayectoria de varias décadas, Garfias se consolidó como uno de los periodistas dedicados al análisis político y a la cobertura de las actividades del Congreso de la Unión, desde donde documentó negociaciones legislativas, disputas partidistas y los cambios en el sistema político mexicano.

De uno más uno a corresponsal en Francia

Francisco Garfias estudió Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, su formación profesional no se limitó a las aulas: durante su juventud viajó por Europa y vivió en París, experiencias que marcaron su visión del mundo y su posterior trabajo como reportero.

Su primer acercamiento a una redacción periodística ocurrió en el diario unomásuno, durante la dirección de Manuel Becerra Acosta. Ahí ingresó como auxiliar, conocido en el argot periodístico de la época como “hueso”, una posición desde la que comenzó a familiarizarse con las labores cotidianas de una redacción.

Francisco Garfias, columnista de Excélsior

Posteriormente, trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en Radio Educación, donde se desempeñó como redactor de noticias. Durante esa etapa mantuvo el interés por regresar a Europa y continuar su desarrollo profesional en el periodismo.

En 1983 comenzó a colaborar como corresponsal independiente de Excélsior en Francia, donde permaneció hasta 1989. Desde París cubrió acontecimientos europeos y asuntos internacionales, entre ellos procesos políticos y temas económicos relacionados con la deuda externa.

Su trabajo como corresponsal también le permitió seguir acontecimientos como las elecciones francesas que llevaron a François Mitterrand a la Presidencia. En entrevistas, Garfias recordó las dificultades de trabajar en aquella época, cuando enviar una nota a México requería recursos y procedimientos de comunicación muy distintos a los actuales.

Cobertura política y legislativa

A su regreso a México, en 1989, Garfias se incorporó a la cobertura de la Cámara de Diputados y posteriormente del Senado de la República. El trabajo legislativo se convirtió en una de las principales fuentes de información para sus análisis y columnas.

También cubrió campañas electorales, entre ellas la presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, una etapa en la que las comunicaciones entre reporteros y redacciones todavía dependían de teléfonos convencionales y conexiones limitadas.

Permaneció en Excélsior hasta el año 2000, cuando decidió cambiar de medio. Se incorporó entonces a Milenio, donde comenzó a desarrollar su trabajo como columnista político.

Más adelante colaboró en La Crónica de Hoy, dirigida entonces por Pablo Hiriart, antes de regresar a Excélsior, donde continuó con su labor de análisis y cobertura parlamentaria.

“Arsenal”, una columna sobre el poder

En Excélsior, Garfias desarrolló su columna política “Arsenal”, espacio dedicado a examinar las decisiones del gobierno, las disputas entre partidos, las negociaciones legislativas y los movimientos de los principales actores políticos del país.

Su conocimiento de las fuentes en el Congreso le permitió construir una red de contactos entre legisladores, dirigentes partidistas y funcionarios públicos. Esa relación con los protagonistas de la vida política alimentó sus textos y le permitió documentar acontecimientos desde el interior de las instituciones.

Francisco Garfias

Además de su trabajo en prensa escrita, participó en espacios de análisis político en televisión y radio. También dirigió el portal El Arsenal, con el que amplió su presencia en los medios digitales.

A lo largo de su carrera, Garfias observó distintas etapas de la vida política nacional, desde los años de predominio del PRI hasta la alternancia partidista y la llegada de Morena al poder.

Su trayectoria quedó vinculada al periodismo político, la cobertura parlamentaria y el análisis del ejercicio del poder en México.