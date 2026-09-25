No es conveniente que la Presidenta acuda a escenarios de confrontación: Monreal

El Congreso representa a uno de los tres Poderes de la República. Que el jefe del Ejecutivo comparezca ante legisladores —no sólo ante un público seleccionado, o por televisión— refuerza el principio de que el poder se ejerce con contrapesos. El Informe de Gobierno dejaría de ser un monólogo controlado.

En un sistema presidencial, ir al Congreso recuerda que el Ejecutivo no es el único Poder y que es una tradición desde Guadalupe Victoria y que la Constitución de 1917 formalizó.

Pero eso se rompió luego de que en el último informe de Vicente Fox, en 2006, el entonces presidente no pudo entrar al pleno, porque legisladores del PRD tomaron la tribuna.

En 2007, Felipe Calderón sí asistió a San Lázaro, pero el ambiente fue de abucheos, protestas, retiro de la bancada de izquierda. La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, del PRD, no contestó el informe. Eso llevó a que en agosto de 2008 se reformara del artículo 69 de la Constitución para eliminar la obligación de asistir al Congreso. Desde entonces el Ejecutivo sólo entrega el informe por escrito al Congreso. Es llevado a la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación en turno.

*Lo anterior viene a cuento por la iniciativa que presentó el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, para restablecer la obligatoriedad de que el Presidente(a) en turno presente sus informes ante el Congreso de la Union. Le preguntamos a Ricardo Monreal, líder de la mayoría en San Lázaro, su opinión sobre la iniciativa del priista.

Respondió: “Se va a revisar. Creo que el momento que se vive es importante revisarlo. La Presidenta no ha dicho nada, no se ha pronunciado”.

—¿Pero, cuál es tu posición? Insistimos.

—Yo viví la etapa bochornosa. Acuérdate, de cuando acudían los presidentes al Congreso. Fue el PRI, junto con el PAN, los que decidieron suprimir esos actos bochornosos.

“En aquel tiempo yo me opuse a que se eliminara ese protocolo. El PRI y el PAN lo aprobaron constitucionalmente para proteger al Presidente de la República de esos actos deshonrosos, insultantes. Yo no creo que sea conveniente que la Presidenta acuda a escenarios de confrontación estéril”, puntualizó.

La misma pregunta se la hicimos a Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Respondió: “Sería dignificante para la República y para el Legislativo, contar con la presencia del titular del Ejecutivo siempre en la rendición de cuentas, pero desgraciadamente se salen del control del presidente de la Mesa Directiva, o del presidente de la Junta de Coordinación Política, las actitudes que muchas compañeras o compañeros puedan realizar.

“Ahora estamos batallando para que no se politice la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación; imagínate garantizar que haya respeto a quien encabeza la representación de todo un país”. Saque sus conclusiones.

*Previamente, en rueda de prensa con motivo de un desayuno convocado por Bolaños en San Lázaro, el diputado Monreal habló de las declaraciones del coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval. Advierte el petista que sin una alianza de Morena con su partido, la alianza oficialista perdería hasta 12 gubernaturas. A pregunta expresa, Monreal dijo: “No creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente. No lo minimizo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar al proyecto de transformación. “Me gustaría que camináramos juntos y no llegáramos a experimentar si el PT puede o no hacer perder 12 gubernaturas de Morena”, puntualizó.

*Otra vez los negocios de Amílcar Olán, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, son exhibidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No se trata de contratos millonarios con el gobierno de la 4T, sino de su incursión como desarrollador de un edificio de departamentos de lujo en Polanco. Hasta allí todo bien. La bronca es que el edificio, en el número 211 de la calle de Sócrates, fue clausurado por construir ilegalmente un quinto piso no autorizado. El proyecto ejecutado en un lote valuado en 47 millones de pesos revela una trama que conduce hasta Víctor Hugo Rosales Agudo, un exfuncionario de Hacienda involucrado en los casos Oceanografía y Caja Libertad, según MCCI. ¿Cómo la ve?

*El PRI, de Alito Moreno, denunció ayer a Morena ante el INE por actos anticipados de campaña, derivados del nombramiento de virtuales candidatos al gobierno en 10 estados. El documento entregado requiere que los “coordinadores territoriales” de Morena, virtuales candidatos a gobernador, acrediten el origen de los recursos que usan en los eventos. Los denunciados son: Nora Ruvalcaba, Aguascalientes; Julieta Ramírez, Baja California; Pablo Gutiérrez, Campeche; Rosa María Bayardo, Colima; Beatriz Mojica, Guerrero; Carlos Torres Piña, Michoacán; Santiago Nieto, Querétaro; Gino Segura, Quintana Roo; Imelda Castro, Sinaloa, y Verónica Díaz,Zacatecas.