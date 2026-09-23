México, Irán y Cuba, en la mira del sheriff mundial

Por razones obvias nos hemos concentrado en los señalamientos que el presidente Donald Trump hizo ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sentido de que México es el ”epicentro de la violencia” de los cárteles.

Pero el jefe de la Casa Blanca, erigido en gendarme del mundo, dijo otras cosas que hay que resaltar. Amenazó con “aniquilar” Irán, si no se alcanza un acuerdo que ponga fin a la costosa guerra que él mismo comenzó.

Se pronunció por la desaparición de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que juzga a los peores criminales del mundo. Y, sobre todo, predijo la pronta caída del régimen comunista en Cuba “que enfrenta una fuerte presión, la más grande que jamás haya sufrido”.

Aseguró que la isla, de menos de 9.4 millones de habitantes y 104 mil metros cuadrados, es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, entre otras cosas.

* Los señalamientos del republicano sobre México llegaron a la tribuna del Senado en voz de la senadora del PAN, Lilly Téllez, a pesar de que el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Higinio Martínez, la instaba a apegarse al tema que se debatía en materia de salud.

Lilly, quien llevaba su megáfono por si le apagaban el micrófono, no hizo caso, y dijo textual: “Los mexicanos deben saber que hoy nuestro país es motivo de noticia y de vergüenza internacional. Hace apenas unas horas, en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos dijo que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.

“Esto es brutal, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Estamos ante el momento más grave de la vergüenza en la que el narcopartido, Morena, ha llevado a México… Si no quieren que se diga en la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, que Sheinbaum rompa el narco pacto”.

* Ya que estamos. La violencia en Sinaloa no da tregua. Entre el martes y el mediodía del miércoles se registraron otros dos homicidios y cinco carros robados. La guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa acumula ya más de tres mil muertos y cuatro mil desaparecidos.

Sobre la enésima amenaza de EU, sin consecuencias, hasta ahora, hablamos con la senadora del PRI, Paloma Ruiz. “Yo creo —nos dijo— que están esperando una reacción del gobierno mexicano, pero vemos muy lejana esa reacción.

“Hubiera sido un mensaje muy positivo si realmente la Presidenta, en lugar de justificarlos y protegerlos, hubiera reaccionado. Se ha dedicado a proteger a Rocha, más que a proteger a las y los sinaloenses.

“En lugar de cuidar las relaciones con Estados Unidos, vuelve a justificar la postura de su gobierno con esto de que no hay pruebas. Todo mundo sabe que si Estados Unidos lo está diciendo, es que tienen muchísimas pruebas.

“En lugar de cuidar esa relación con el mayor socio que tenemos, se dedica a cuidar a un delincuente. Eso es lo que es Rocha Moya”.

* Ya era hora de que alguien propusiera que el Presidente (a) de la República regrese al Congreso de la Union a rendir su informe anual de gobierno. Lo hizo ayer Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

Presentó una iniciativa para reformar los artículos 69 y 89 de la Constitución a fin de que el titular del Ejecutivo rinda cuentas ante los representantes populares, en lugar de transformar ese importante evento en un ejercicio de propaganda a favor del régimen en turno, frente a un auditorio que de antemano le aplaude.

No hay duda que la presencia física del Presidente(a) frente a las Cámaras visibiliza que el Ejecutivo no está por encima del Legislativo. En un sistema presidencialista como el mexicano, donde el jefe del Ejecutivo concentra mucho poder, ese acto simbólico y político tiene peso.

El titular del Ejecutivo en México dejó de estar obligado a presentar, en persona, su Informe de Gobierno ante el Congreso, a partir de la reforma al artículo 69 de la Constitución, publicada el 15 de agosto de 2008.

Dos incidentes precedieron esa reforma. El 1º de septiembre de 2006, el entonces presidente, Vicente Fox, no pudo leer su Sexto Informe de Gobierno. Legisladores del PRD tomaron la tribuna. Se hizo un caos. El mandatario panista entregó el documento y se retiró.

Al año siguiente la misma historia. Felipe Calderón apenas habló unos minutos y se vio obligado a retirarse en medio de ruidosas protestas.

La Iniciativa de Moreira propone un nuevo formato institucional. Incluye la asistencia obligatoria presidencial y, concluida su presentación, realizar los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo responderá a las preguntas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios.

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