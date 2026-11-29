Yunuen López Rodríguez trabajaba en el Senado de la República cuando, entre 2013 y 2014 inició el boom de la comunicación política digital y la creación de los influencers con el Verde.

Puntualizó que, en sus inicios, este fue más un fenómeno de famosos que, en videos en Facebook y en la televisión, promovían el voto en favor de un determinado partido.

Pero el auge viene en 2018 y con los sexenios de la 4T, donde se formaron cuadros con una ideología clara y con una comunicación y propaganda muy específica y dirigida a un sector que estaba cansado del PRI y de los excesos", contó a Excélsior.

Para la maestra en comunicación política pública y profesora universitaria, los influencers del obradorismo son los de "las benditas redes sociales", como las calificó el expresidente López Obrador en su última campaña electoral.

Se salió de control

Conocedora de los diversos frentes de una estrategia electoral, Yunuen López consideró que empoderar tanto a esos cuadros generó una situación que “se salió de control al darles tanto poder político y económico”.

Reseñó que, como resultado de ese momento, "muchos se creen estrellas y periodistas, cuando realmente no lo son".

También destacó que ahora también se observa que ese tipo de cuadros se han formado desde la oposición.

Muchas no son influencers; son repetidoras de un mensaje tanto de un lado como del otro", describió.

En contraste, destacó que otros siguen teniendo un gran arrastre. Nombró los casos de Vicente Serrano, Nacho Rodríguez y Pedrero.

Otros pasaron de creadores de contenido a favor de un candidato a formar parte de su equipo de colaboradores, como Paulia Ocaña en Sonora.