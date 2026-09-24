La receta Sheinbaum para ganarse a Trump y los pejelagartos que se comió Jorge Romero

Tocó a la presidenta Sheinbaum responder al discurso que Donald Trump pronunció en la ONU, en el sentido de que México es “epicentro de la violencia de los cárteles”

En la mañanera de ayer reviró: “Yo podría decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas, o podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero acotó: “no lo voy a decir, porque tenemos una buena relación con el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos”.

En otras palabras, no voy a decir lo que dije.

*Ese juego de palabras nos llevó a preguntar a la inteligencia artificial cómo definiría la relación Sheinbaum-Trump. Respondió: de interés mutuo y cálculo político.

Abundó: “Sheinbaum ha logrado lo que pocos líderes han podido con Trump: contener sus impulsos más agresivos, sin humillarse ni romper el diálogo. Trump, por su parte, valora que México le dé resultados visibles en migración y fentanilo”.

El periódico Los Angeles Times publicó una nota sobre el tema que tituló Firmeza, halagos y llamadas telefónicas: cómo la Presidenta de México se ganó a Trump.

Dice textual: “La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha ganado los elogios del presidente Trump, lo que contrasta marcadamente con los insultos que éste ha dirigido a otros líderes mundiales.

“A pesar de defender públicamente la soberanía de México, ella ha hecho concesiones discretas en materia de inmigración, seguridad y comercio para mantener satisfecho a Trump y evitar turbulencias económicas”.

Los analistas, sin embargo, advierten que el delicado equilibrio podría romperse si Trump lanza ataques militares contra los cárteles en suelo mexicano.

*El embajador de EU en México, Ronald Johnson, habló del tema durante la Quinta Convención Binacional de la American Society of México. Dijo que su país quiere ampliar su papel en la seguridad de México, pero “no como intervencionista”, aclaró. Y subrayó algo que el oficialismo no quiere oír: que la soberanía mexicana también implica liberar comunidades del control de organizaciones criminales al interior del país.

“Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano frente a interferencias externas maliciosas, pero también un México que sea soberano y libre de interferencias internas de organizaciones criminales y cárteles transnacionales”, puntualizó.

*El jefe nacional del PAN, Jorge Romero, anduvo de gira en Macuspana, Tabasco, tierra de origen de López Obrador. No dejó ir la oportunidad de recordar que allí surgió un movimiento “que hoy ha decepcionado a millones de mexicanos”.

Preguntó el panista: “¿Qué resolvieron ocho años después? ¿La inseguridad? ¿La salud? ¿La corrupción?”. Él mismo respondió: “absolutamente nada”.

Nos cuentan los tabasqueños que no hostigaron a Romero, sino que lo recibieron bien. El panista andaba tan contento que hasta se comió dos pejelagartos: uno grande y otro chico.

*Aprovechamos las declaraciones de Romero para revisar datos sobre inseguridad.

Las cifras oficiales dicen que los homicidios diarios bajaron de 86.9, en septiembre de 2024; a 40.8, en agosto de 2026.

En ese lapso, sin embargo, se han registrado más de 450 multihomicidios, al menos 655 agentes de seguridad muertos.

El registro histórico supera las 128 mil-132 mil personas no localizadas. Sólo en 2026 se hablaba de unos 12 mil casos adicionales. En materia de salud, el diagnóstico es más negativo que el discurso oficial.

El desabasto es persistente en IMSS-Bienestar. Hay protestas recientes en Veracruz, Yucatán (incluso en un hospital inaugurado en mayo de 2026) y el Hospital Xoco en CDMX.

El propio gobierno admite que el abasto no está al 100%; en varios hospitales reportan 87-88%. Agregue la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango, donde se encontró una bacteria en la unidad neonatal, el sarampión sigue fuera de control: de siete casos en 2024 a 12 mil 948 hasta septiembre de 2026. Queda agregar que el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado a partir de 13 fuentes independientes, dice que México obtuvo 27 puntos de 100. Cero significa mayor corrupción”.

Estamos colocados en el sitio 141 de 182 países y contando.

*Buscamos a Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, para preguntarle cómo va lo de Ernesto Ruffo. Nos dijo que sí ve posibilidades de que le den prisión domiciliaria, el próximo viernes, a las 10 am.

“Al gobierno le sale más barato ya dejarlo ir a su casa. El contraste de la protección a Rocha y el ensañamiento con Ruffo es evidente”, destacó.

Ruffo está en el penal del Altiplano (Almoloya) acusado por la FGR de encabezar una red criminal de contrabando de combustibles.