Emergencia ambiental en playas de Tamaulipas; chapopote amenaza a tortuga en peligro de extinción

La Casa de la Tortuga Lora emitió una alerta ante la presencia de residuos de petróleo en las costas de Tamaulipas y advierte que la llegada del chapopote representa una amenaza mortal justo en el inicio de la temporada de arribo y desove de esta especie, la cual se encuentra en peligro crítico de extinción.

La zona afectada es la playa del poblado La Pesca y Tepehuajes, pertenecientes al municipio de Soto la Marina que se encuentra en la parte central del Golfo de México.

Ambos lugares son considerados santuarios de esta especie.

Aunque se trata de partículas, la presencia de este hidrocarburo representa un peligro para este reptil en extinción y el contacto con el chapopote puede asfixiar a las crías, contaminar los huevos y afectar la salud de las hembras que llegan a la playa a depositar sus nidos.

El origen del problema no es local después de que la institución señala que los residuos son derivados del derrame de hidrocarburos que afecta actualmente a Veracruz y Tabasco, cuya mancha se ha extendido gradualmente hacia el norte, alcanzando ya los santuarios de anidación tamaulipecos.

La gravedad de esta contingencia radica en el calendario biológico de la especie, pues el inicio de temporada: finales de marzo (fase actual), el periodo de desove es de abril a julio.

"Es una emergencia ambiental que exige claridad, transparencia y, sobre todo, un trabajo coordinado e inmediato entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil", señaló la institución a través de sus canales oficiales.

La Casa de la Tortuga Lora emitió una alerta ante la presencia de residuos de petróleo Foto: Especial

Cifras de conservación en juego

El esfuerzo de preservación es monumental y cualquier impacto por petróleo podría retroceder años de trabajo.

Para poner en perspectiva la importancia de estas playas en el ciclo 2025 el estado protegió 314 mil 577 huevos y crías liberadas al mar, fueron de 177 mil lo que representó un incremento de 20 por ciento respecto al año del 2024.

Las autoridades federales y estatales anunciaron operativos de vigilancia y limpieza para fortalecer y proteger a esta especie, así como a los turistas que acudieron a este centro turístico de gran importancia.

JCS