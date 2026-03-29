Sheinbaum: “Las mujeres no somos de nadie; nos vemos más bonitas cuando participamos”

En Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las mujeres en el campo. Dijo que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder a derechos agrarios, pero hoy su gobierno las reconoce como ejidatarias y comuneras.

En este marco, destacó la entrega de cerca de 30 mil títulos agrarios de 150 mil que es la meta para este sexenio en todo el país, particularmente a mujeres que han trabajado por la preservación del suelo de conservación y con las que ha caminado en los últimos 30 años.

Fui secretaria de Medio Ambiente y recorrí todos estos bosques, las chinampas, los humedales, las zonas agrícolas con todas ustedes, este hermoso suelo de conservación de la Ciudad de México que se niega a desaparecer gracias a los ejidos y las comunidades.

La presión de la mancha urbana es tremenda, pero aquí se cuida el bosque, se sigue sembrando maíz, hortalizas, flores. Se resiste a que la mancha urbana siga avanzando”.

Durante el evento desarrollado en el parque Las Maravillas de Topilejo, la mandataria recordó a las mujeres que a lo largo de la historia de México han contribuido a las distintas transformaciones que se han vivido como fue el proceso de Independencia, Reforma y la Revolución, como Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Josefa Ortiz Téllez Girón y Margarita Maza.

Que nos perdonen nuestros maridos-aquí anda mi marido-porque las mujeres no somos de nadie.

Ser la primera mujer presidenta es una gran responsabilidad, primero porque pertenecemos a un movimiento. Nosotros no llegamos impuestos por alguien, no nos puso una élite ahí en la presidencia como a todos presidentes”

Esa élite, que dijo, puso a por lo menos 6 presidentes que gobernaron solo para unos cuantos y que durante su tiempo privatizaron ejidos, empresas públicas, hicieron públicas deudas privadas y carreteras, que luego rescataron.

Fueron seis sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, traidor a la democracia porque le dijo al pueblo de México que iba a hacer un cambio, la gente le creyó y lo primero que hizo fue el desafuero de López Obrador y luego apoyó el fraude de 2006, por eso le decimos traidor a la democracia. Luego Calderón y luego Peña Nieto. Seis sexenios, pero el pueblo de México despertó en 2018”, sostuvo.

Esta reivindicación incluye a las mujeres en la historia de México, pero de forma particular a las de actualidad, apuntó Sheinbaum, quien estuvo acompañada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada y funcionarias federales.

“Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no queremos ser más que los hombres, no queremos sustituir a los hombres, pero nunca más queremos ser menos, porque nos trataron muchos años como si fuéramos menos.

Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no queremos ser más que los hombres, no queremos sustituir a los hombres, pero nunca más queremos ser menos, porque nos trataron muchos años como si fuéramos menos.

Imagínense un dicho que me dijeron a mí, quizá a ustedes que decía ‘calladita te ves más bonita’, ¿qué es eso? Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, sostuvo.

jcp