BCS entre incertidumbre y miedo por ineficiencia en temas de seguridad

Baja California Sur, gobernada por Víctor Manuel Castro Cosío, enfrenta en el día a día el terror de sitios donde se ubican cadáveres sin identificar.

La ineficiencia de la administración Castro Cosío en temas de seguridad, mantiene la incertidumbre y miedo entre los habitantes y el turismo en la entidad que gobierna.

Hace apenas unos días, el colectivo Búsqueda x La Paz localizó cuatro fosas clandestinas en un predio cercano al arroyo El Cajoncito, tras una jornada de rastreo.

Pero no es la primera vez aquí, el año pasado en esta misma zona se presentó el hallazgo de 16 fosas y 18 restos humanos a escasos metros del punto actual, sin que el gobierno estatal se haya preocupado por destinar o solicitar más vigilancia.

De acuerdo con el registro de fichas de búsqueda de los colectivos, la temporalidad de las víctimas localizadas anteriormente en esta zona corresponde a desapariciones ocurridas entre el año 2023 y principios de 2024 en el municipio de La Paz, capital del estado.

La situación parece no tomarla seriamente Castro Cosío, mientras este tipo de hallazgos crecen y son más comunes.

En apenas 10 días de marzo se contabilizaron al menos 13 fosas clandestinas con restos humanos en el estado. La cifra total de restos localizados en lo que va del mes asciende a más de 20 osamentas.

jcp