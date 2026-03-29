Cae presunto integrante de banda dedicada a asaltos en autopistas

Un hombre presuntamente involucrado en distintos asaltos ocurridos en la autopista Zapotlanejo fue capturado y vinculado a proceso tras los trabajos de la Fiscalía de Jalisco.

Jorge Alberto “N” está identificado como presunto miembro de una banda dedicada al robo, que operaba en distintos tramos de la autopista a Zapotlanejo, al parecer lanzando piedras para obligar a las y los conductores a detenerse, momento en el que aprovechaban para cometer los asaltos.

Las labores de inteligencia y ministeriales de la Fiscalía del Estado de Jalisco permitieron identificarlo y obtener una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada recientemente por agentes de la Unidad de Investigación Especializada.

Luego de presentarlo ante juzgado, junto con los datos de prueba, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Entre los hechos que se le señalan, y por el cual se le cumplimentó la orden de aprehensión, está uno ocurrido a la altura con la calle Montealbán, en la colonia Rey Xolotl, en Tonalá, la noche del 28 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas circulaban a bordo de su vehículo cuando una piedra dañó el automóvil.

Al detenerse, se presume que los miembros de la banda les dieron alcance y, utilizando armas de fuego y cuchillos, robaron sus pertenencias, valuadas en total en 120 mil pesos.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, Jorge Alberto “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año.

Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan obtener una sentencia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco sostuvo que mantiene un firme compromiso en el combate a la impunidad, agotando todas las líneas de investigación para identificar y capturar a otros posibles partícipes de estas actividades delictivas, con el objetivo de procurar justicia en cada caso.

JCS