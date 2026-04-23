Detienen a mano derecha de 'El Guano' y 9 más de la facción en Durango

Un operativo conjunto en Tamazula, Durango, derivó en la detención de 10 presuntos integrantes de la célula delictiva Gente del Guano, vinculada al cártel de Sinaloa y liderada por Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina), con apoyo de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Detienen a operadores clave de El Guano

Entre los detenidos destacan perfiles considerados estratégicos dentro de la organización criminal:

Abel 'N'

Es identificado como mano derecha y persona de mayor confianza de El Guano.

Eber Israel 'N'

Operador financiero y logístico, encargado de la adquisición de armamento, drones y explosivos.

Etzair Lugo 'N'

Jefe de seguridad, responsable de confrontaciones contra grupos rivales como el cártel de los Beltrán Leyva y la facción de Ismael El Mayo Zambada.

Aseguran armas, explosivos y equipo táctico

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron un importante arsenal, entre el que se encuentra:

Una ametralladora Minimi calibre 5.56 mm

10 armas largas de distintos calibres

Un arma corta

Artefactos explosivos

Cargadores y cartuchos

Armamento asegurado a miembros de la 'Gente del Guano' en Durango. Especial

Cooperación México–Estados Unidos fue clave

En un comunicado conjunto, Defensa y Marina destacaron que la operación se realizó en el marco del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos.

“La inteligencia para lograr estas detenciones se obtuvo mediante información de autoridades nacionales y estadounidenses”, señalaron las dependencias.

Los detenidos, junto con el armamento asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, donde se determinará su situación jurídica y se dará continuidad a las investigaciones.

vjcm