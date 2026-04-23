EU sanciona red global de proveedores químicos vinculada al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones contra más de una veintena de personas y empresas vinculadas a la cadena global de suministro de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Según el comunicado oficial, estas redes han colaborado directamente con el Cártel de Sinaloa y con células criminales como la de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

La medida se ejecutó a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que bloqueó financieramente a proveedores, intermediarios e incluso a químicos involucrados en la producción de fentanilo y metanfetamina. Con ello, todas las cuentas y activos de los sancionados en territorio estadounidense quedaron congelados, y se les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción o negocio en ese país.

Alcance internacional de las sanciones

Las autoridades estadounidenses subrayaron que la red desmantelada operaba desde India y Guatemala, además de tener presencia en Sinaloa y Guadalajara, México. El Tesoro destacó que este tipo de operaciones evidencian la magnitud del contrabando de precursores químicos y la capacidad de los cárteles para mantener una cadena de suministro transnacional.

Entre los principales señalados se encuentra Satishkumar Hareshbjai Sutaria, comerciante indio de precursores químicos, quien junto con su colaboradora Yuktakumari Ashishkumar Modi enviaba cargamentos hacia México y Guatemala utilizando etiquetas falsas. Ambos operaban a través de las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemichals and Pharmaceuticals, y fueron arrestados en marzo de 2025 en India. Ahora, tanto ellos como las compañías que utilizaban han sido sancionados oficialmente por el gobierno estadounidense.

Implicaciones para el Cártel de Sinaloa

El comunicado del Tesoro enfatizó que las sanciones buscan debilitar la infraestructura financiera del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Las autoridades estadounidenses no solo buscan detener a los operadores directos del cártel, sino también a las redes que lo abastecen de insumos esenciales para la producción de drogas.

La dependencia señaló que este tipo de medidas forman parte de una política integral contra el tráfico de fentanilo, sustancia que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos por el elevado número de muertes relacionadas con sobredosis.