Toyota RAV4 2026: la evolución de un ícono

En un entorno donde la movilidad avanza hacia soluciones más eficientes, Toyota da un paso decisivo en México con la introducción de RAV4 PHEV 2026, su primer híbrido eléctrico conectable en el país.

El lanzamiento, realizado en el marco de Energy Fest by Toyota, no sólo presenta una nueva versión del icónico modelo, sino que inaugura una etapa clave dentro de la estrategia de electrificación de la marca.

RAV4 ha sido, desde su llegada a México en 2003, uno de los modelos más representativos de Toyota. Su evolución constante le ha permitido mantenerse como referente en el segmento SUV, adaptándose a las exigencias del mercado y anticipando tendencias.

Una estrategia que avanza por etapas

La incorporación de la versión PHEV responde a la estrategia multi-tecnológica de Toyota, que busca introducir soluciones electrificadas de manera progresiva, de acuerdo con las condiciones de cada mercado.

En México, los híbridos eléctricos (HEV) han sido el punto de partida, con 12 modelos en el portafolio que han contribuido a reducir más de 2 millones de toneladas de CO2.

Hoy, la llegada de los híbridos eléctricos conectables representa el siguiente paso en esta transición, al ofrecer una alternativa que combina conducción eléctrica con la flexibilidad de un motor de combustión.

Diseño y funcionalidad

En su nueva generación, RAV4 PHEV proyecta una imagen renovada, con líneas robustas y detalles en negro brillante que refuerzan su carácter dinámico.

Elementos como los rines de aluminio de 20 pulgadas, el techo panorámico y la iluminación LED no sólo elevan su presencia, sino que integran funcionalidad y diseño en un mismo conjunto.

La propuesta se centra en una experiencia más sofisticada y tecnológica. Con asientos eléctricos, ventilados y calefactables, así como una configuración enfocada en la comodidad del usuario, esta versión se consolida como un espacio pensado para distintos tipos de trayecto.

Tecnología que redefine la experiencia

La RAV4 PHEV incorpora el sistema multimedia 24MM, el más avanzado de la marca, con una pantalla táctil de 12.9 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas configurable. A esto se suma un sistema de audio JBL, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como cargador inalámbrico y puertos USB tipo C.

Además, integra Connected Services, convirtiéndose en el primer modelo de Toyota en México en incorporar este ecosistema digital, que permite desde la localización del vehículo hasta la gestión remota de funciones como apertura de puertas o control del aire acondicionado.

Desempeño electrificado

El sistema híbrido eléctrico conectable de sexta generación combina un motor de combustión de 2.5 litros con motores eléctricos, alcanzando una potencia total de 324 HP. Esta configuración permite un desempeño equilibrado, con aceleraciones más suaves y una respuesta eficiente en distintos escenarios de manejo.

La batería de ion-litio de 22.7 kWh ofrece una autonomía de hasta 84 kilómetros en modo 100% eléctrico, lo que permite reducir el consumo de combustible en trayectos cotidianos. En conjunto, el sistema alcanza un rendimiento combinado de 25.25 km/l.

Integra Toyota Safety Sense 4.0, el sistema de seguridad más avanzado de la marca.

Carga accesible y adaptable

Uno de los diferenciales del sistema PHEV es su facilidad de carga. El vehículo puede conectarse directamente a una toma doméstica de 120 o 240 volts, sin necesidad de adaptadores adicionales. En condiciones óptimas, la carga completa puede alcanzarse en aproximadamente 3.5 horas con una conexión de 240 volts.

En caso de no realizar la recarga, el sistema permite operar como un híbrido convencional, garantizando eficiencia y autonomía en todo momento.

Seguridad y control en cada trayecto

En materia de seguridad, RAV4 PHEV integra Toyota Safety Sense 4.0, el sistema más avanzado de la marca, junto con el Star Safety System y diversas asistencias que fortalecen la conducción en diferentes condiciones.

A esto se suman ocho bolsas de aire, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y sistemas de asistencia en subida y bajada, consolidando una propuesta integral en protección activa y pasiva.

Versatilidad para distintos estilos de vida

Con modos de manejo como EV, ECO, SPORT, TRAIL y SNOW, la RAV4 PHEV se adapta a distintos entornos, desde la ciudad hasta condiciones más exigentes. Su arquitectura y sistema de tracción AWD refuerzan esta capacidad, manteniendo estabilidad y confort.

La RAV4 PHEV se posiciona como la versión más avanzada dentro de la familia Toyota, integrando lo último en electrificación, desempeño y tecnología.