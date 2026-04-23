OPS recomienda vacunarse contra sarampión al menos dos semanas antes de viajar a las sedes del Mundial

De cara a la Copa del Mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a las personas que viajarán a alguno de los tres países sedes, vacunarse contra sarampión -al menos- con dos semanas de anticipación a su traslado.

En conferencia de prensa virtual de prensa, Jarbas Barbosa, director de la OPS explicó que después de la aplicación de cualquier vacuna, el organismo tarda alrededor de 14 días en generar inmunidad.

Indicó que los visitantes deben asegurar que están protegidos frente a cualquier posible contagio.

“La vacunación de sarampión como la mayoría de las vacunas empiezan a tener un efecto de protección dos semanas después de que se aplica la vacuna. Entonces no hace mucho sentido vacunarse en el día anterior que va a viajar. Se debe poner mínimo dos semanas antes.

“Pero si la persona ya sabe que va a participar en la Copa del mundo, se debe poner la vacuna lo más pronto posible porque va a estar más protegido cuando llegue”, detalló.

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ CON MÁS CASOS DE SARAMPIÓN

Jarbas Barbosa, añadió que de cara al mundial que iniciará el 11 de junio, la OPS trabaja muy de cerca con México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer la vigilancia epidemiológica e intensificar la vacunación, considerando que las tres naciones y Guatemala concentran el mayor número de contagios de sarampión en la región de las Américas.

“Lo más importante es tener esa vigilancia con la capacidad bien hecha, con la capacidad de identificar rápidamente un caso de sarampión e inmediatamente implementar, como mencioné durante las primeras 72 horas, todas las acciones de contención del caso y de los contactos”, explicó Jarbas Barbosa.

MÉXICO PRESENTA DISMINUCIÓN EN CASOS DE SARAMPIÓN

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud con corte al 22 de abril, nuestro país sumó 16 mil 446 casos y 36 muertes por sarampión.

Ante este panorama, Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, explicó que aunque México ya registró más contagios de esta enfermedad con respecto al año pasado, está presentando una disminución en la transmisión.

No obstante, pidió ser prudentes ante este comportamiento que presenta un descenso en la velocidad de transmisión, porque para que se pueda dar por terminado el brote, deben transcurrir 12 semanas consecutivas sin que se reporte ningún nuevo contagio.

Se trata dijo, el funcionario de la OPS de evitar un “enmascaramiento” o alguna transmisión silenciosa de sarampión que no se pueda detectar oportunamente.

“OPS, por ejemplo, toma como parámetro para decir que un brote se cerró, considerar 12 semanas después del reporte del último caso.

“Porque hemos visto que varios países empiezan a descender en la curva epidémica, empiezan a descender los casos por varias semanas consecutivas. Pero recordemos que el sarampión puede tener un periodo de incubación de hasta 21 días y que a veces los reportes no se dan de una forma oportuna”, detalló Daniel Salas.