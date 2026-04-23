H. Escuela Naval Militar recibe al Comandante de la Armada de Colombia

En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), se llevó a cabo la visita oficial del Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada Nacional de Colombia, quien estuvo acompañado por el Almirante José Manuel Salinas Pérez, Jefe de Operaciones Navales.

El encuentro tuvo como objetivo presentar a la delegación sudamericana la misión, visión, antecedentes históricos y tradiciones del plantel, además de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral, intercambio académico y entendimiento entre ambas fuerzas armadas.

Como parte del programa protocolario se realizó una ceremonia de depósito de ofrenda floral en honor al Gran Almirante José Padilla López, referente histórico de la marina colombiana.

La agenda incluyó actividades náuticas en la Isla de En Medio, así como la entrega de distintivos a la aspirante de Primera de Cuarto Año del Cuerpo General, María Fernanda Robles. Cortesía

En el acto, el Almirante Salinas Pérez subrayó la relevancia de la colaboración internacional y la formación integral de los futuros oficiales navales.

Hoy, el mar vuelve a reunirnos. Nos convoca una misma vocación, nos une una misma tradición y nos guía un mismo propósito: servir con honor sobre la mar y bajo los más altos principios navales”, expresó durante su mensaje.

La agenda incluyó actividades náuticas en la Isla de En Medio, así como la entrega de distintivos a la aspirante de Primera de Cuarto Año del Cuerpo General, María Fernanda Robles Navarro, en la Plaza de Bustos del plantel.

La Secretaría de Marina precisó que este tipo de encuentros forman parte de la diplomacia naval y del proceso permanente de cooperación académica y operativa con instituciones homólogas, con el propósito de consolidar vínculos estratégicos y reforzar la formación profesional de mujeres y hombres de mar.

fdm