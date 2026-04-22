Así operaba la red de “petrofactureros”: facturas falsas y rutas mixtas

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Derivado del aseguramiento del buque Challenger, en marzo del año pasado, en Altamira, Tamaulipas, se ubicó a una red de empresas, identificadas como “fatrofactureros”, que operaban bajo esquemas de simulación y que llegaron a comercializar gas LP e hidrocarburos en la zona centro y norte del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informaron que han sido detenidos seis presuntos operadores de los petrofactureros.

El grupo operaban ocho empresas para la comercialización de gas LP e hidrocarburos robados, emitiendo facturas y comprobantes para aparentar la legalidad de las operaciones.

“Hasta el momento hemos llevado a cabo la aprehensión de seis posibles participantes de los petrofactureros quienes fungían como operadores, prestanombres y líderes de la red de huachicol fiscal, relacionados con al menos ocho empresas.

“Durante el desarrollo de las investigaciones, hemos asegurado cinco inmuebles, con valor total de 52.4 millones de pesos; 47 vehículos de alta gama, con un valor aproximado de 66.6 millones de pesos; joyería con un valor cercano a 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo, por un monto de al menos 265 mil pesos; con ello mermamos a la organización criminal de los petrofactureros con 126 millones 265 mil pesos”, indicó el fiscal Lara López.

Estas empresas encargadas al contrabando del combustible, recurriendo a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos, haciendo uso de documentación falsa o con datos en inexactos, empresas fachada y el aprovechamiento de fallas en sistemas de control.

Golpe

El secretario García Harfuch detalló que tras siete meses de investigación, en acciones coordinadas con la FGR, se detuvo 14 personas vinculadas a la obtención ilegal y venta de hidrocarburo en la zona Centro del país, a quienes se les aseguraron equipos, vehículos y recursos.

Derivado de la detención de Cirio Sergio “N”, en junio del año pasado, indicó García Harfuch, se siguió con la investigación de un grupo que operaban 10 empresas gaseras en el Centro del país.

“Derivados de labores de investigación, vigilancia y seguimiento continuo, sobre esta organización, se logró identificar su estructura criminal, sus principales operadores y los patrones de operación, que utilizaban.

“A partir de ello, se ubicaron diversos inmuebles utilizados como centro de almacenamiento, transvase, almacenamiento ilícito, principalmente de gas. LP, lo que permitió consolidar las líneas de investigación”, dijo el titular de la SSPC.

Por estos hechos fueron realizados 20 cateo, 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo, lo que llevó a la detención de siete personas entre ellas el líder, identificado como Mauricio “N”, encargado de las operaciones logísticas.

Como operadores financieros administradores y colaboradores se detuvo a Mauricio “N”, alias El Pepón, operador, logístico y financiero, encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados.

Jorge “N”, dueño y administrador de gasoras empresas utilizadas para lavado de dinero, así como la venta de hidrocarburo robado; Joaquín Arturo “N”, mando logístico, operador financiero y abogado del grupo; Julio César “N”, quien enviaba pipas a los puntos de sustracción.

También se detuvo otro Julio César “N”, encargados de organizar y operar la sustracción de hidrocarburo, y Lorenzo Javier “N”, dueño de otra gasera encargado de facturar el hidrocarburo robado para la organización.

“Durante estas acciones se aseguraron más de 150 mil litros de hidrocarburo, de gas LP; 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autonques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipo de cómputo, que la FGR ya está analizando”, detalló García Harfuch

En otra acción realizada en. Chihuahua, Estado y Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad, detuvieron a 7 personas, entre ellos Héctor Iván “N” en cargado de la logística parala obtención y venta ilegal de gasolina y diésel.