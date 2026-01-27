Detienen a maquinista de Tren Interoceánico que descarriló

Felipe de Jesús Díaz Gómez, señalado como el maquinista del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre, fue detenido el lunes pasado, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z, con ruta de Salina Cruz-Coatzacoalcos.

De acuerdo con la ficha oficial, la detención de Díaz Gómez se realizó en el municipio de Palenque, Chiapas, a las 9:24 horas del lunes 26 de enero, y posteriormente fue puesto a disposición de la oficina de la FGR en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la ficha de detención, el hombre es de complexión media y tiene aproximadamente 168 centímetros de altura. Al momento de ser capturado vestía una playera rosa, short gris y sandalias azules, además tiene una cicatriz en la muñeca de la mano derecha.

Tren iba a exceso de velocidad

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el tren viajaba a exceso de velocidad previo a sufrir el accidente entre las estaciones Ixtepec y Chívela.

En un mensaje publicado en redes sociales, la fiscal presentó el primer informe del accidente y añadió que derivado de los datos obtenidos de la caja negra de la locomotora, se identificó que el convoy viajaba a 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el accidente, zona donde el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

Añadió que durante el trayecto, el convoy incluso alcanzó una velocidad de 111 kilómetros por hora en recta, donde el límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.

La fiscal reiteró que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un auto convencional, por el peso, masa y la fuerza centrífuga a la que es sometido un convoy durante su trayecto.

Godoy Ramos agregó que como parte de la investigación se realizaron inspecciones a la superestructura y subestructura ferroviaria, así como del convoy, confirmando que no había fallas que pusieran en riesgo la operación del tren.

Judicializan caso

La funcionaria federal señaló que tras las investigaciones, el caso se judicializó por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, ya que el accidente provocó la muerte de 14 personas y más de 30 resultaron con lesiones.

Sostuvo que oficiales de la Agencia de Investigación Criminal y Ministerios Públicos ya trabajan en el caso.

Adelantó que pese a que se identificó que el tren viajaba a exceso de velocidad, sigue la investigación para conocer las causas exactas del accidente.

