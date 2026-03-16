Cierran 3 estaciones de L2 del Metro CDMX por obras rumbo al Mundial; hay cortes en San Antonio Abad

Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México permanecieron cerradas durante este lunes 16 de marzo, día de asueto, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan rumbo al próximo Mundial de futbol, cuya inauguración será el 11 de junio.

Asimismo, la calzada San Antonio Abad registró cortes viales en ambos sentidos, entre Viaducto Río de la Piedad y la zona de Tlaxcoaque, zona en la que los trabajadores de la construcción apresuran las obras de la ciclovía elevada.

Obras de rehabilitación en San Antonio Abad rumbo al Mundial 2026 Rodolfo Dorantes

Debido a estos cierres, usuarios del Metro y automovilistas se vieron afectados. A algunos la situación los tomó por sorpresa y les provocó retrasos, ya que no lo tenían considerado. Sin embargo, las repercusiones fueron mínimas, debido a que este lunes fue día de oficial de descanso por el natalicio de Benito Juárez.

Para apoyar a los usuarios se brindó servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para completar la ruta; no obstante, conforme avanzó la mañana, resultaron insuficientes para la cantidad de personas que utilizan la Línea 2 del Metro.

Obras de rehabilitación en San Antonio Abad rumbo al Mundial 2026 Rodolfo Dorantes

vjcm