Cuba sufre nuevo apagón; 10 millones de habitantes se quedan sin luz

Cuba sufrió un nuevo apagón este lunes 16 de marzo tras el colapso de la red eléctrica nacional de la isla en medio de una grave crisis debido al bloqueo económico de Estados Unidos que incluyó un impuesto petrolero, con lo que 10 millones de habitantes se quedaron sin suministro eléctrico.

El operador de la red eléctrica, la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE), informó en sus redes sociales que estaba investigando las causas del apagón, el último de una serie de cortes generalizados que duraron horas o días y que este fin de semana desencadenaron una inusual protesta violenta en el país gobernado por el Partido Comunista.

Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden combustible.

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El corte en el suministro se debió a "una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", indicó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X. "Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", agregó.

A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana. La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación. La isla ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.

Los cubanos soportaron además larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos tiempos cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

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Cuba adopta medidas ante falta de petróleo

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar drásticas medidas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa a Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadunidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana acusa a Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a un embargo estadunidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

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Acercamiento entre Cuba y EU

Cuba anunció el viernes pasado que había iniciado conversaciones con Estados Unidos con la esperanza de calmar la crisis. Trump ha dicho en repetidas ocasiones en las últimas semanas que Cuba está al borde del colapso y que estaba ansiosa por llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló la semana pasada que la isla llevaba tres meses sin recibir combustible.

Con información de Reuters y AFP

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