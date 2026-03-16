Gracias a tótem de seguridad localizan a niña de 9 años extraviada

Una niña de nueve años de edad reportada como extraviada fue localizada por elementos de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, luego de un operativo de búsqueda que se activó tras una alerta emitida desde un tótem de seguridad conectado al sistema de videovigilancia del C4, en la zona del Paseo Santa Lucía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:15 horas a la altura del Museo de Historia Mexicana, donde la niña se encontraba acompañada por su abuela y su tío. De acuerdo con el reporte, la familia recorría el paseo turístico cuando, en cuestión de segundos, perdieron de vista a la menor, lo que provocó momentos de preocupación mientras iniciaban su búsqueda en el lugar.

Mientras los familiares intentaban localizarla, una joven que se encontraba en el sitio observó la situación y decidió utilizar uno de los tótems de seguridad instalados en la zona para solicitar ayuda. El dispositivo, ubicado en el cruce de las calles Diego de Montemayor y Riva Palacio, envió la alerta directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la corporación municipal.

Tras recibir el reporte de la desaparición, el personal del C4 notificó a los elementos que realizaban labores de vigilancia en los alrededores del Paseo Santa Lucía. Los oficiales acudieron al punto donde se activó el dispositivo y se entrevistaron con un hombre de 41 años que se identificó como tío de la menor, quien explicó que habían perdido contacto visual con la niña mientras caminaban por el área.

Con base en la descripción de la menor y de sus familiares, los policías desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores del paseo y zonas cercanas. La movilización se extendió hacia el interior del Parque Fundidora, uno de los puntos más concurridos del sector durante la noche.

Minutos después, los uniformados lograron ubicar a la menor cerca del área del Horno 3 dentro del parque, por lo que de inmediato se informó a sus familiares sobre su localización.

Posteriormente, y tras realizar los protocolos correspondientes para verificar la identidad y garantizar la seguridad de la menor, la niña fue entregada a su familia en las instalaciones de la Policía de Monterrey.

De acuerdo con la corporación municipal, la localización se logró gracias a la coordinación entre el sistema de videovigilancia, la reacción de los oficiales y la intervención de la ciudadanía que utilizó el tótem de seguridad para solicitar apoyo.

jcp