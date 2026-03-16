Sinuhé Téllez López llega a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

El general Brigadier, Sinuhé Téllez López es el nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en sustitución de Óscar Rentería Schazarino, quien presentó su renuncia luego de 15 meses en el cargo.

La llegada de Téllez López fue una propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en reconocimiento a sus 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas, y quien actualmente era comandante del 110 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de San Ignacio, explicó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al tomarle protesta en su nuevo cargo.

“Trabajamos muy bien con el general Schazarino, nos apoyó mucho en la coordinación entre todas las fuerzas, y sigue la coordinación, por lo que en primer término quiero expresar mi reconocimiento al general Schazarino; y el general Trevilla me hizo el favor de hacerme una propuesta para nuevo secretario, que es caso del general Sinuhé Téllez López”, dijo.

El gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta al nuevo secretario Foto: Especial

Con una Licenciatura en Administración Militar, una Maestría en Dirección Estratégica, y otra Maestría en Seguridad Nacional, Téllez López ha ocupado cargos en Torreón, Coahuila; en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.

Además, fue jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar, en Culiacán, de 2005 a 2008, por lo que tiene conocimiento del territorio, y esperan fortalecer la coordinación del Grupo Interinstitucional, señaló el mandatario estatal.

“Tengo la confianza que, con la cooperación de todos, de las instituciones de seguridad, vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y paz del gobierno federal”, expresó el nuevo secretario de Seguridad.

Sinuhé Téllez López es el tercer secretario de Seguridad Pública desde que inició el conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, en septiembre de 2024, y el cuarto en la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo a las autoridades, Rentería Schazarino se fue para sumir la titularidad de la Guardia Nacional en Mérida, y no por la falta de resultados en Sinaloa.

En la semblanza del general Brigadier, destacan otras asignaturas en Quinta Región Militar y en Jalisco, además de haber sido comandante de la Policía Ministerial Militar, y agregado militar en la Embajada Militar en Alemania.

JCS