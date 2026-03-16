Se incendia camión de pasajeros en Nuevo León

Un camión de transporte de pasajeros se incendió esta tarde en calles de la colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con ABC Noticias, el fuego producto de este incendio se propagó hacia un terreno adjunto, lo cual hizo que el siniestro tuviese mayor impacto.

El siniestro tuvo lugar, específicamente, en el cruce de las calles Carlos Salazar y Lucio Blanco, en la mencionada colonia.

Al lugar llegó la unidad contra incendios de Protección Civil de Monterrey, así como de bomberos de Nuevo León.

El informe preliminar emitido por la corporación de Protección Civil informó que este incendio no dejó personas heridas, ya que el camión se encontraba abandonado.

Sin embargo, el área fue acordonada para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona.

Cierran autopista Monterrey-Reynosa por incendio de pipa

Autoridades cerraron este lunes la autopista Monterrey-Reynosa por un incendio de una pipa que transportaba diésel en el municipio de Juárez.

El siniestro se presentó la mañana de este 16 de marzo en el kilómetro 19 de la vía, a la altura de la colonia Ejido Juárez.

Protección Civil de Nuevo León se movilizó al lugar para atender esta emergencia que no dejó personas lesionadas.

También participaron Protección Civil y Bomberos de Juárez, así como Bomberos de Guadalupe.