Cancún se posiciona en turismo deportivo; más de 10 mil atletas se reunieron el fin de semana

Más de 10 mil atletas provenientes de 16 países participaron en la competencia internacional de fitness racing HYROX Cancún 2026, realizada del 13 al 15 de marzo en el Malecón Tajamar, con la asistencia estimada de más de 30 mil personas entre competidores, acompañantes y público.

El evento fue inaugurado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quienes dieron el cornetazo de salida a esta competencia que reunió también a participantes de más de 20 estados de la República.

Durante la apertura, la alcaldesa destacó que el impulso al deporte forma parte de las acciones para promover la salud y la convivencia comunitaria, además de fortalecer el turismo deportivo en el destino.

De acuerdo con los organizadores, esta edición representó la primera ocasión en que la competencia se realizó al aire libre, teniendo como escenario el Malecón Tajamar.

La realización del evento fue impulsada por el gobierno estatal y el ayuntamiento de Benito Juárez, con el respaldo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la Secretaría estatal de Turismo y la Secretaría municipal de Turismo.

La competencia reunió atletas provenientes de países como Canadá, Estados Unidos y diversas naciones europeas, lo que, de acuerdo con autoridades locales, refuerza el posicionamiento del destino para albergar eventos deportivos internacionales.

HYROX es un circuito de fitness racing creado en 2017 en Hamburgo, Alemania, que actualmente se realiza en distintas ciudades del mundo. La competencia combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales que ponen a prueba la resistencia y fuerza de los participantes.

Durante el evento, los competidores partieron en oleadas de 40 atletas cada 10 minutos para completar el recorrido.

fdm