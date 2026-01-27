Tren Interoceánico que descarriló iba a exceso de velocidad: FGR; judicializan caso

El convoy del Tren Interoceánico que descarriló el pasado 28 de diciembre viajaba a exceso de velocidad antes de sufrir el accidente en Oaxaca, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy tras concluir el análisis de la caja negra de la locomotora.

En un mensaje ofrecido por redes sociales para presentar el primer informe del siniestro, la funcionaria explicó que el convoy viajaba a 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, una zona en la que el límite de velocidad establecido es de 50 kilómetros por hora.

Añadió que durante el trayecto, el convoy alcanzó velocidades de 111 kilómetros por hora en rectas del tramo ferroviario, zonas donde el límite establecido es de 70 kilómetros por hora.

En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente.



Hubo puntos en los que frenó a cero kilómetros por hora, en puntos coincidentes en estaciones previas al siniestro. No obstante, la velocidad tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista acelero hasta el lugar del siniestro", indicó la fiscal.

Godoy reiteró que el exceso de velocidad es mucho más peligroso en un tren que en un vehículo convencional por el peso, masa y fuerza centrífuga ejercida sobre un convoy al circular sobre vías ferroviarias.

Descartan fallas en estructura

Ernestina Godoy indicó que como parte de las investigaciones se inspeccionó la estructura de la red ferroviaria y del convoy; sin embargo, no se encontraron fallas que pudieran haber provocado el accidente.

Derivado de la inspección no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según loe establecido en la normatividad correspondiente", indicó.

Judicializan caso

La fiscal Ernestina Godoy añadió que derivado de la investigación se determinó ejercer acción penal por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por lo que oficiales de la Agencia de Investigación Criminal y Ministerios Públicos ya trabajan en el caso.

La información con la que se cuenta en la carpeta de investigación es resultado de las diligencias ministeriales, los primeros dictámenes policiales, así como de los trabajos policiales de gabinete y campo", indicó la funcionaria federal.

Aunque indicó que la locomotora viajaba a exceso de velocidad, la investigación continúa para establecer las causas exactas del accidente que dejó 14 personas muertas.

RLO