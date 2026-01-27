Reconstruyen descarrilamiento del Tren Interoceánico; muestran video de accidente 

La Fiscalía General de la República (FGR) presento en video la reconstrucción del camino recorrido por el convoy del Tren Interoceánico que volcó el pasado 28 de diciembre, que dejó 14 personas muertas.

De acuerdo con el informe presentado por Ernestina Godoy, titular de la FGR, el convoy viajaba a exceso de velocidad durante el accidente y en momentos previos al siniestro.

Reconstruyen accidente

En la reconstrucción del accidente, se observa que el tren viajó a exceso de velocidad durante la mayor parte del trayecto, desde que salió de la terminal en Salina Cruz hasta el accidente, entre las estaciones Ixtepec y Chívela.

La FGR indicó que incluso alcanzó una velocidad de 111 kilómetros por hora en una recta tras pasar la estación de Ixtepec, lo que es 41 kilómetros por encima del límite de velocidad, que en esa zona es de apenas 70 kilómetros por hora.

En la representación se observa que el convoy viajaba a 65 kilómetros por hora al momento de ingresar a la curva en la que sucedió el incidente, donde el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

En el video publicado por la FGR se aprecia que la locomotora logra salir de la curva sin ningún problema, pero el primer vagón se descarrila, lo que provoca que el resto de vagones también se salga de la vía férrea.

Ernestina Godoy señaló que se comprobó que el convoy bajó su velocidad a cero kilómetros por hora en las zonas correspondientes a las estaciones del recorrido, por lo que se descartó una falla en el sistema de frenado.

La autoridad federal reiteró que el exceso de velocidad es mucho más peligroso en un tren que en un vehículo convencional por el peso, masa y fuerza centrífuga ejercida sobre un convoy al circular sobre vías ferroviarias.

Descartan falla de infraestructura

La fiscal general de la República informó que como parte de las investigaciones del accidente se revisó la superestructura y la subestructura ferroviaria, así como las condiciones del convoy, señalando que no se detectaron fallas que pusieran en riesgo la operación del tren.

Derivado de la inspección no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según lo establecido en la normatividad correspondiente", indicó.

Aunque indicó que la locomotora viajaba a exceso de velocidad, la investigación continúa para establecer las causas exactas del accidente que dejó 14 personas muertas.

Judicializan caso

Ernestina Godoy añadió que tras las investigaciones se judicializó el caso por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, toda vez que el accidente dejó 14 personas muertas y más de 30 heridas.

RLO