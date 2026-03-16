Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; es una bebé de 7 meses

Una bebé de siete meses que no estaba vacunada falleció el pasado 9 de marzo por sarampión en la Ciudad de México, informó la secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman.

Es una niña de 7 meses que tuvo sepsis, neumonía, y el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión, no estaba vacunada”, dijo en conferencia con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Además, la mandataria capitalina detalló que hay otro fallecimiento que está en proceso de investigación y dictaminación para determinar si está ligado a la enfermedad

A la fecha tenemos en la Ciudad de México 576 casos confirmados de sarampión. Hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación. 69% de los casos no tienen antecedentes vacunales y por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo como Ciudad de México para acercar las vacunas”, detalló Gasman.

Segunda muerte por sarampión

El fallecimiento reportado este lunes 16 de marzo se suma a la de una persona que murió el año pasado por la enfermedad.

Aunque no se dieron a conocer mayores datos de la persona que murió, autoridades confirmaron que el fallecimiento estuvo ligado a la enfermedad.

México suma 13 mil 408 casos de sarampión

En tanto, México acumula 13 mil 408 contagios y 35 muertes por sarampión desde febrero del año pasado, informó la Secretaría de Salud en su último reporte.

De acuerdo con la información oficial, más de la mitad de los casos han ocurrido en lo que va del año, ya que del 1 de enero al 13 de marzo, el número de personas contagiadas ascendió a 6 mil 956.

En tanto, el grupo de edad con el mayor número de contagios fueron los menores de 1 a 4 años. Le siguieron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

La dependencia federal añadió que las 32 entidades han notificado casos, los cuales, han estado distribuidos en 433 municipios.

Mantienen campaña de vacunación

La Secretaría de Salud informó que se han aplicado 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo el país, de enero al 13 de marzo.

Por tanto, como parte de la estrategia nacional, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en cualquier unidad médica del sector salud.

RLO