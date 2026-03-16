México va por permanencia del T-MEC y eliminación de aranceles en negociación con EU

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo definió el plan de trabajo con miras a la primera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá conocido como T-MEC, así lo dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer cuáles serán las prioridades frente a sus socios comerciales.

El titular de Economía dio a conocer que este martes 17 de marzo habrá una reunión previa vía Zoom y será hasta el miércoles, es decir, el 18 de marzo, que tendrá lugar la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos en la que México definió dos objetivos claros:

La permanencia del T-MEC

Eliminación de aranceles

De acuerdo con Ebrard, el plan y estos dos objetivos que buscarán lograr con sus pares estadunidenses fueron aprobados por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que en la negociación “cabeza fría y firmeza” aseguró que los guiarán.

Ebrard confía en el T-MEC sobreviva

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confía en que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sobrevivirás tras destacar que este ha superado las amenazas arancelarias del mandatario estadunidense, Donald Trump, además de destacar que ha sido un instrumento beneficioso para los tres países y para la región.

Durante una rueda de prensa previo al arranque formal de la revisión del T-MEC, Ebrard descartó que Canadá salga del tratado comercial ante los constantes amagos de Trump respecto a los aranceles.

“La integración económica entre los tres países impide que haya acuerdos bilaterales”, dijo, al tiempo que rechazó la posibilidad de que México firme acuerdos por separado con Canadá y Estados Unidos ante un eventual fin del T-MEC.

México y Canadá negociarán en mayo

Las conversaciones entre México y Canadá como parte de la revisión del tratado comercial entre ambos con Estados Unidos arrancarán en mayo, informó Ebrard y confirmó que se mantiene la postura de que el acuerdo se mantenga entre las tres naciones.

"Siempre hemos dicho que estamos a favor de que el acuerdo tenga sus características trilaterales, pero hoy por hoy no sabemos en qué fecha iniciarán sus conversaciones Estados Unidos y Canadá (…) nosotros con Canadá iniciamos en mayo", señaló el titular de la Secretaría de Economía el pasado 9 de marzo.

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