Se desploma globo aerostático en Teotihuacán; dos turistas británicos lesionados

Un accidente de globo aerostático registrado la mañana del 16 de marzo en el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó dos turistas extranjeros lesionados después de que la aeronave chocara con cables de alta tensión durante su descenso.

El incidente, reportado en sus redes sociales por EdoMex Informativo, generó una movilización de cuerpos de emergencia, policías y paramédicos en una cancha de fútbol ubicada en la zona del poblado de San Juan Teotihuacán, donde finalmente cayó el globo aerostático.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial detallado, por lo que la información disponible corresponde a reportes preliminares de los servicios de emergencia que atendieron el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando el globo aerostático realizaba un vuelo turístico sobre la zona arqueológica de Teotihuacán, una de las experiencias recreativas más populares para visitantes nacionales y extranjeros.

El globo, perteneciente a la empresa Happy Aerostático, era pilotada por Santiago Torres, quien transportaba a un matrimonio extranjero durante el recorrido.

Durante el descenso de la aeronave en el poblado de San Lorenzo Tlamimilolpan, la canastilla del globo tocó cables de energía eléctrica de alta tensión, lo que provocó un chispazo y un corte temporal del suministro eléctrico en la zona.

Tras el contacto con el cableado, el piloto perdió el control de la aeronave, que terminó cayendo cerca de la calle Cruz de la Misión, en una cancha de futbol del área.

Turistas británicos resultan lesionados

Paramédicos y personal de Protección Civil de Teotihuacán confirmaron a medios locales que dos personas resultaron heridas tras el accidente.

Los lesionados fueron identificados como Clare Wolstenholme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49 años, ambos residentes en Londres, en el Reino Unido.

Tras recibir atención inicial en el lugar del accidente, ambos turistas fueron trasladados a una clínica particular en la zona de Teotihuacán, donde continúan bajo observación médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones que presentan.

Paramédicos y personal de Protección Civil de Teotihuacán confirmaron que dos personas resultaron heridas tras el accidente.. X/@EdoMexInf

Detienen al operador y retiran la aeronave

Luego del accidente, autoridades de seguridad pública procedieron a la detención del operador del globo aerostático, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

Personal de la empresa responsable del servicio turístico también acudió al sitio para retirar la canastilla y el globo aerostático, con el fin de liberar la zona y facilitar las labores de las autoridades.

De manera preliminar, se reportó que el incidente también provocó daños en aparatos electrodomésticos de vecinos de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, presuntamente debido a la descarga eléctrica generada tras el contacto con el cableado.

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