Campeonato nacional abierto Querétaro 2026

Como todos los años durante la Semana Santa se llevará a cabo el tradicional Campeonato nacional abierto de ajedrez, en esta ocasión del 31 de marzo al 5 de abril en la ciudad de Querétaro. Es uno de los torneos más fuertes del país y una buena oportunidad para que nuestros jóvenes prospectos midan sus fuerzas contra destacados grandes maestros de va-

rios países y adquieran la experiencia necesaria para subir de nivel. Además de la Internacional también se organizan otras categorías para jugadores aficionados, juveniles, infantiles y femenil. Para mayores datos los interesados pueden entrar a la página de la FENAMAC o directamente bajar la convocatoria en la siguiente dirección: https://fenamac.info/evento/lxxi-campeonato-nacional-e-internacional-abierto-mexicano-de-ajedrez-queretaro2026/

En la edición del año pasado, también en Querétaro, se proclamó ganador el gran maestro de origen cubano, (ya vive y representa a México) Luis Ernesto Quesada con 7.5 puntos de 9 posibles y le siguieron con 7 puntos los también grandes maestros José Martínez Alcántara, Jorge Cori y Sandro Mareco. Veamos una instructiva partida en la que el vencedor (que ya confirmó su participación para este año) se impuso al talentoso juvenil queretano M.Á. Montes:

Blancas: Luis Ernesto Quesada, (2535) - Miguel Ángel Montes, (2294) Apertura Larsen Campeonato Nacional Abierto Ronda 3 Querétaro 16-04-2025

1.b3 d5 2.Ab2 Cf6 3.Cf3 e6 4.c4 Ad6 5.g3 0–0 6.Ag2 Te8 (la torre no hace mucho en esta columna, mejor era 6...Cbd7) 7.d4 b6 8.0–0 Ab7 9.Cc3 a6 10.Cd2! c5 11.dxc5 Axc5 (en caso de 11...bxc5 12.cxd5 exd5 13.Cc4 Ac7 14.Ca4 Cbd7 15.Tc1 y los peones “colgantes” negros de c5 y d5 son débiles) 12.Tc1 Cbd7 13.cxd5 exd5 14.Cf3 b5 15.e3 Db6 16.Cd4 (se podía jugar 16.Cce2 y en caso de 16…Axe3 17.fxe3 Dxe3+ 18.Tf2 Cg4 19.Dd4! con algo de ventaja blanca) 16…Ce5? (convenía jugar 16...Axd4! 17.Dxd4 Dxd4 18.exd4 b4 19.Ca4 con ligera ventaja blanca por su pareja de alfiles pero ya sin el peón aislado ni la fuerte casilla d4 para el blanco) 17.Cce2! b4 18.Cf4 Tac8 19.Tc2! g6 20.Ah3! Tcd8 21.Cd3 Cxd3 22.Dxd3 Ce4 23.Tfc1 a5 24.Af1 Tc8 25.Db5 Da7? (Montes evita el cambio de damas pero esta retirada permite un buen golpe táctico. Era necesaria 25...Cd6 26.Dxb6 Axb6 27.Cc6 con ventaja blanca pero no decisiva) 26.Txc5! Cxc5 27.Txc5! Aa6 (no es posible 27…Txc5 28. Dxe8+ y si 27...Dxc5 28.Dxb7 Te7 29.Da6 Ta7 30.Df6 las tres piezas menores serían muy superiores al par de torres negras. Viene ahora otra transformación de la situación material, también favorable al blanco…) 28.Txc8! Axb5 29.Cxb5 Dd7 30.Tc7! (conservar la torre es importante para coordinarla en el ataque junto con las demás piezas) 30…De6 31.Cd4 De4 32.Tc1! (evita cualquier contrajuego de la dama) 32…Dg4 33.Ae2 Dh3 34.Tc5 h5 35.Txa5 h4 y luego de jugar Montes decidió rendirse ante una posición sin esperanzas. Quesada puede capturar el peón de d5 y luego ir tras el de b4 mientras que el negro no tiene plan activo alguno.

Aprovechemos para enviar a los interesados la nueva lista de rating internacional de la FIDE del mes de marzo. La dirección es: https://ratings.fide.com/rankings.phtml?country=MEX&gender=M

Los cinco primeros son: 1) José Martínez Alcántara 2656 puntos 2) Luis Ernesto Quesada 2551 3) Sión Radamantys Galaviz 2515 4) Juan Carlos González 2466 5) Juan Carlos Obregón 2463.

Guil Russek /Especial