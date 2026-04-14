Recolector de basura es detenido por maltratar a una yegua

Un recorrido de vigilancia terminó con la detención de un hombre acusado de maltrato animal en la colonia Industrial Habitacional Abraham Lincoln, en Monterrey, luego de que policías municipales observaran una agresión directa contra un equino que tiraba de una carreta.

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 horas en el cruce de Nueva Jersey y Nueva York, donde, según el informe oficial, los elementos detectaron a un masculino que golpeaba con una cuerda de nylon a una yegua mientras avanzaba por la vía pública.

Tras percatarse de la situación, los oficiales detuvieron su marcha para intervenir. En el lugar, le indicaron al hombre que su conducta constituía un delito, por lo que procedieron a asegurarlo. El señalado, identificado como Epifanio H., de 67 años, reaccionó con molestia y argumentó que utilizaba al animal como parte de su trabajo en la recolección de basura.

Junto con la detención, las autoridades aseguraron a la yegua, llamada “La Pinta”, así como la carreta y la cuerda amarilla con la que presuntamente era agredida. El caso fue notificado a personal de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, que acudió para tomar conocimiento y dar seguimiento a la situación del animal.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.

Aunque autoridades municipales enmarcan este tipo de acciones dentro de sus operativos de vigilancia, el caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en las que algunos animales son utilizados para actividades laborales en la ciudad, así como la necesidad de reforzar la denuncia ciudadana ante posibles actos de maltrato.

En Nuevo León, la legislación contempla sanciones para quienes incurran en este tipo de conductas, por lo que casos como este suelen derivar en investigaciones que pueden escalar a consecuencias legales dependiendo de la gravedad de los hechos.

En CDMX bloquean Insurgentes y Reforma por animales del Refugio Franciscano

Por Antonio García

Activistas protectores de animales, llevan ya 12 horas manifestándose en el cruce de Avenida de Los Insurgentes al cruce con Paseo de la Reforma para pedir que los perros y gatos que fueron retirados del Refugio Franciscano en enero pasado, regresen al refugio ubicado en el kilómetro 17 de la carretera México-Toluca en la alcaldía Cuajimalpa.

Luego del operativo de enero, los perritos quedaron distribuidos de la siguiente menera:

-304 perros se encuentran en un refugio ambiental en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

-371 ejemplares en las instalaciones de la brigada animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que 183 en el albergue temporal del deportivo Hermanos Galeana.

Durante la manifestación, los activistas colocaron tendederos en los carriles centrales del paseo de la Reforma y avenida de Los Insurgentes

Las líneas 1 y 7 del Metrobus se encuentran sin servicio en las estaciones Amajac y Ahuehuete y reforma e insurgentes.

La Fundación Haghenbeck tomó control del predio que el filántropo Antonio Haghenbeck les dejó en comodato a los franciscanos el 10 de diciembre, pero autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo el 7 de enero para extraer a los más de 800 animales, en su mayoría perros, para reubicarlos en tres distintos espacios.

A la fecha han muerto 34 perros bajo el resguardo de las autoridades, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la capital en una carta a Excélsior.

jcp