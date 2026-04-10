Miedo vacía a la policía de Escuinapa: renuncia casi 40% de la corporación

Más de 20 elementos de la Policía Municipal de Escuinapa han presentado su renuncia o solicitud de retiro anticipado, después de los recientes ataques donde han muerto cinco de sus compañeros, entre ellos el subdirector operativo de la corporación.

Las autoridades municipales confirmaron que al menos 22 de los 57 elementos activos iniciaron algunos de estos procesos, y otros agentes están valorando su salida por temor a los ataques en su contra.

El más letal de los ataques ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando un grupo de sujetos armados emboscó una patrulla de la Policía Municipal cuando se trasladaba por la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de Tecualilla, provocando a muerte de cuatro elementos y dejando a otro herido.

En la unidad viajaba el subdirector operativo, Esteban Gutiérrez Mazariegos, y sus escoltas, pero sólo uno de estos últimos logró salvar la vida. El más reciente ataque ocurrió el 8 de abril, cuando un elemento fue asesinado al llegar a su domicilio.

La pugna interna de grupos criminales ha convertido a los agentes en blancos directos. Especial

Tras la salida de estos elementos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se reforzará la presencia operativa mediante el despliegue adicional de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano.

Asimismo, se estableció una Base de Operaciones Interinstitucional, con el propósito de implementar acciones permanentes de seguridad y vigilancia, además de garantizar la atención oportuna a las emergencias que pudieran suscitarse en dicho municipio”, señaló a través de un comunicado.

Previamente, las autoridades estatales habían anticipado que realizarían una revisión para evaluar riesgos hacia los elementos municipales, a quienes les habían pedido mantenerse activos para garantizar la seguridad de la población.

Sin embargo, además de los cinco elementos asesinados en las últimas semanas, ya se habían registrado ataques con explosivos a la base de la Policía Municipal, uno de ellos en octubre de 2025 y otro en febrero de 2026, causando daños materiales y dos personas heridas.

Las autoridades han dicho que los ataques están ligados al incremento de la violencia tras la ruptura del Cártel de Sinaloa, pero no han señalado a alguna célula criminal en especifico.