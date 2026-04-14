Descartan industriales incremento en el precio de la tortilla

La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) desmintió categóricamente las versiones que circulan sobre un supuesto incremento inminente en el precio de la tortilla.

En un comunicado, la organización calificó dicha información como “infundada” y aclaró que estos rumores no corresponden a la realidad del mercado actual ni a los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

Aseguró que la intención del sector es mantener una producción responsable y una distribución eficiente del alimento que asegure la estabilidad de los costos en beneficio directo de la economía de las familias mexicanas.

La UNIMT hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para verificar la veracidad de la información antes de compartirla, advirtiendo que la propagación de rumores sin sustento solo genera incertidumbre innecesaria y afecta la relación entre productores y consumidores.

Además reiteró que no existen condiciones operativas ni comerciales que justifiquen las especulaciones vertidas en días recientes sobre cambios en los tabuladores de venta.

En este sentido, la Unión Nacional emitió un exhorto a todos los integrantes de la industria de la masa y la tortilla para mantenerse unidos y firmes en el compromiso social de preservar la estabilidad de los precios y enfatizó que la fortaleza del gremio radica en la coordinación y la responsabilidad frente a un producto que es pilar de la alimentación en México.

La organización, con presencia en 14 estados de la República, reiteró que mantendrá una colaboración estrecha con las autoridades competentes para vigilar el ordenamiento del mercado y el cumplimiento de la normativa vigente para mantener los precios estables.

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