Identifican nuevas manchas en el Golfo de México tras sobrevuelo por derrame de crudo

El grupo interdisciplinario formado para atender la emergencia en el Golfo de México luego de un derrame de crudo registrado a principios de marzo y que afecta a las playas de Veracruz y Tabasco identificó nuevas manchas en el mar luego de un sobrevuelo que realizaron para verificar la situación tras los trabajos de limpieza que han implementado para sanear las costas afectadas por el derrame de combustible.

La existencia de estas nuevas manchas es investigada por el grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Energía, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras dependencias, para determinar cuál es su origen, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que desde el primer momento del derrame de crudo se ha atendido la situación.

Limpieza de hidrocarburo en costas de Veracruz Cuartoscuro

“Se hizo un sobrevuelo, hubo un derrame original de un barco que aquí comentamos; sin embargo, hay otras manchas en el Golfo que están identificando de dónde vienen y están haciendo esta investigación. Se ha trabajado en la limpieza de todos las playas”, dijo en su conferencia de prensa y anunció que hoy se dará un informe completo sobre la situación.

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La mandataria informó que han venido trabajando de mano de los pescadores en la limpieza de las playas y afirmó que hoy éstas ya están “en muy buenas condiciones”. En tanto, continúa la investigación a cargo de la Secretaría de Marina junto con instancias internacionales, a fin de identificar plenamente al barco responsable del derrame de crudo para aplicarle las sanciones correspondientes y que éste realice la reparación el daño.

Limpieza de hidrocarburo en costas de Veracruz Cuartoscuro

“La Secretaría de Marina está haciendo la investigación con institutos internacionales para identificar el barco donde hubo este primer derrame y hay algunas otras manchas que identificaron que están viendo cuál es la fuente”, reiteró.

Debido al derrame de combustible hubo severas afectaciones económicas para pescadores, quienes viven de la pesca ya que las especies estaban afectadas por el crudo. Al respecto, la presidenta Sheinbaum anunció que ya se realizó un censo para determinar el número de personas afectadas y garantizó que se les apoyará.

Desde que se tuvo conocimiento del derrame de crudo luego de que pescadores y organizaciones denunciaran este hecho, la presidenta aseguró que éste no fue provocado por Petróleos Mexicanos, sin embargo, personal de la empresa productiva del estado apoya en las labores de limpieza de las zonas afectadas.

Marina retira más de 430 toneladas de contaminantes

Ante el derrame de crudo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco, el gobierno federal desplegó a más de 2 mil 450 elementos, quienes han venido realizado trabajos de monitoreo y de limpieza de las zonas afectadas por la presencia del combustible. Hasta ahora las labores han permitido:

Atender más de 223 kilómetros de playas

Retirar más de 430 toneladas de contaminantes

Realizar vigilancia marítima, aérea y terrestre para detectar nuevas manchas de hidrocarburos.

Limpieza de hidrocarburo en costas de Veracruz Cuartoscuro

Como parte del operativo, la Secretaría de Marina ha desplegado más de mil 700 elementos, además de embarcaciones, aeronaves y vehículos en puntos estratégicos del Golfo de México, incluyendo Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, en Veracruz; Paraíso, en Tabasco; y Tampico, en Tamaulipas. Estas acciones han permitido:

Por su parte, Pemex desplegó desde el 12 de marzo a más de 700 trabajadores en 29 frentes de trabajo en Veracruz y Tabasco. Para ayudar en las labores cuenta con cinco helicópteros para monitoreo y mitigación, así como tres radares satelitales para rastrear el hidrocarburo y ha destinado 217 millones de pesos a limpieza de playas, además de haber invertido 8 millones de pesos en embarcaciones especializadas Monitoreo ambiental y afectaciones en ecosistemas.

Limpieza de hidrocarburo en costas de Veracruz Cuartoscuro

Las autoridades ambientales mantienen vigilancia constante en playas, ríos, lagunas y manglares. La Profepa, que también forma parte del grupo interdisciplinario, ha realizado 40 recorridos y mantiene inspectores en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, mientras que la ASEA documentó residuos de hidrocarburo en instalaciones portuarias, manglares y playas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha recolectado:

1.5 toneladas en el Sistema Arrecifal Veracruzano.

en el Sistema Arrecifal Veracruzano. 37 toneladas en el norte de Veracruz Acciones para contener el derrame en el Golfo de México.

en el norte de Veracruz Acciones para contener el derrame en el Golfo de México. 250 kilos en una jornada puntual.

Hasta el momento, las autoridades continúan con investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo y evitar nuevas afectaciones en el litoral del Golfo de México.

Limpieza de hidrocarburo en costas de Veracruz Cuartoscuro

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