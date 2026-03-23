Chapopote sigue llegando a Veracruz y Tabasco; suman 51 sitios contaminados en 630 km de línea de costa

El derrame de petróleo y chapopote detectado desde el pasado 1 de marzo, se sigue expandiendo sin control, con severos impactos a los ecosistemas y las comunidades, alcanzando 630 kilómetros de litoral, que es casi la extensión total del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, desde la Laguna de Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, convirtiéndose en un desastre ambiental de grandes proporciones.

Los integrantes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, denunciaron que a pesar de que las autoridades aseguran que las playas están limpias y Pemex informa de un avance de 85 por ciento, la realidad es que la mayoría de los sitios afectados no han recibido atención y sigue arribando chapopote.

Derrame de petróleo en el Golfo de México Especial

“La limpieza se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes. El día 18 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz”, lamentaron.

Destacaron que existe un mapa interactivo donde se puede revisar la información de todos los sitios impactados por la contaminación, al tiempo que hicieron un llamado a la sociedad civil a exigir la atención efectiva de esta emergencia ambiental.

"Las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco se puede asegurar que ya no se está derramando, ni identificar y sancionar a los responsables", advirtieron.

Derrame de petróleo en el Golfo de México Especial

Las organizaciones, académicos, investigadores y comunidades que conforman la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, revelaron que hasta el momento, suma un total de 51 sitios reportados con presencia de chapopote (en muchos casos son extensiones largas de costa), 42 en Veracruz y nueve en Tabasco.

Precisaron que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en nueve sitios se realizó limpieza únicamente por las comunidades; en ocho sitios la limpieza la hicieron las autoridades junto con las comunidades, y en ocho sitios la limpieza se realizó por parte de Pemex.

“En los últimos días ha vuelto a arribar petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y requiere nuevas acciones de limpieza en los sitios que ya habían sido atendidos. Resalta que las acciones de limpieza se han centrado en playas que tienen un fin turístico, y quedan sin atención aquellas que se encuentran alejadas de poblados y la Laguna del Ostión, que son hábitats de una diversidad importante de especies de flora y fauna.

Derrame de petróleo en el Golfo de México Especial

También se desconoce el estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que forman parte del Corredor Arrecifal del Golfo de México, ecosistemas de gran importancia socioambiental del que dependen aproximadamente 16 mil familias pesqueras", alertaron.

Señalaron que es importante evitar la aplicación de dispersores químicos como una medida de atención del derrame, ya que causan efectos negativos secundarios en especies vulnerables tales como los corales, moluscos y mamíferos marinos, así como un impacto en la zona bentónica y biodiversidad.

“Esta emergencia ambiental resulta especialmente alarmante, ya que ocurre a pocas semanas del inicio de la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas en la zona —Laúd, Verde, Caguama, Carey y Lora—, todas ellas clasificadas como en peligro de extinción.

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"Hasta este momento, se han encontrado por lo menos siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría de ellos sin vida. Además, hay impactos a los manglares de las especies rojo, negro y blanco en la Laguna del Ostión, un ecosistema único que es hábitat del cangrejo peludo y cangrejo azul, una especie protegida por la Norma Oficial Mexicana 059, así como de aves migratorias y de nutrias en los ríos afluentes", subrayaron.

El colectivo que conforma la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, agregó que preocupa especialmente la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afromexicanas, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuada.

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Además, de que han sufrido importantes afectaciones económicas y, hasta la fecha, no han recibido indemnización alguna, “ya que los apoyos destinados al sector pesquero no pueden considerarse como tal”.

“Desde hace tres semanas no se han podido realizar las actividades de pesca en muchos sitios, y los prestadores de servicios turísticos expresan su preocupación por los fuertes impactos económicos del derrame frente al inicio de la temporada vacacional más importante del año”, remató.

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vjcm