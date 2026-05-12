Destaca Agricultura inversión histórica en acopio de frijol en Zacatecas

Ante las manifestaciones y protestas en Zacatecas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer que a través de Alimentación para el Bienestar —empresa del Estado Mexicano—, se han beneficiado a 12 mil 435 pequeñas y pequeños productores del estado con un acopio cercano a las 98 mil toneladas de frijol, lo que representa una inversión social histórica de más de dos mil 640 millones de pesos.

Destacó que este volumen representa el 56.4 por ciento del acopio nacional de frijol, lo que consolida a Zacatecas como la entidad con mayor participación en este esfuerzo de apoyo al campo mexicano.

Recordó que con el objetivo de ampliar este beneficio, el primero de mayo de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas Reglas de Operación que autorizan un acopio adicional en la entidad de hasta 10 mil toneladas de frijol negro y pinto al precio de 16 mil pesos por tonelada.

"Al amparo de estas nuevas reglas, en Zacatecas ya se ha atendido a mil 588 productores, con siete mil 365.4 toneladas en proceso de acopio.

El gobierno del estado ha acompañado este esfuerzo en los centros de acopio con el fin de garantizar que el recurso llegue de forma directa a las y los pequeños productores", subrayó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que como muestra de la transparencia y el compromiso social del programa, "se ha brindado atención a productores vinculados con el grupo que actualmente se manifiesta en el estado de Zacatecas"

En este sentido, resaltó que 441 productores han sido beneficiados mediante el acopio de mil 951 toneladas de frijol al precio anterior de 27 mil pesos por tonelada, lo que representa una inversión social de 52.7 millones de pesos.

"A pesar de este apoyo concreto, representantes del citado grupo han rechazado continuar el proceso bajo el nuevo precio de 16 mil pesos por tonelada y exigen mantener el esquema anterior de 27 mil pesos, condición que no corresponde a las Reglas de Operación aplicables en esta nueva etapa y que afectarían la equidad del programa frente a miles de pequeñas y pequeños productores que se atienden bajo los mismos parámetros", sostuvo.

Agregó que el Gobierno de México reconoce y respeta el derecho de todas las personas y organizaciones a expresarse, a manifestarse y a exigir mejores condiciones para el campo.

"La política de esta administración es escuchar a todas las voces, sin excepción, en un ambiente de respeto mutuo y apego a las normas que rigen cada programa.

Alimentación para el Bienestar seguirá operando con puertas abiertas para quienes deseen participar en los términos establecidos, garantizando que el recurso público llegue a donde más se necesita: directamente a las y los pequeños productores del campo mexicano", concluyó.