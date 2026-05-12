Elixir Technologies presenta Elixir Muse: el asistente de IA para la privacidad total de datos

Elixir Technologies presentó hoy Elixir Muse™, un asistente de escritura de IA con enfoque prioritario en la privacidad que reduce significativamente la carga de trabajo involucrada en la redacción, edición, corrección y traducción de texto. Impulsado por Elixir Ai, la tecnología de IA propietaria de la compañía, Elixir Muse™ ayuda tanto a escritores como a creadores de contenido a mejorar la calidad, claridad y consistencia de su contenido escrito mediante funciones avanzadas de IA, todo ello protegiendo al mismo tiempo la privacidad de los datos del usuario.

Elixir Muse™ introduce un enfoque fundamentalmente diferente para la iteración de documentos asistida por IA: uno en el que la privacidad y el control se priorizan desde el inicio, en lugar de ser una consideración posterior. Con funciones de escritura fáciles de usar y casos de uso probados, el producto funciona directamente dentro del navegador del usuario y no almacena, registra ni utiliza sus datos para entrenar sus modelos de IA. Elixir Muse™ es accesible como una herramienta independiente basada en navegador que puede ser utilizada por individuos, equipos u organizaciones que desean acelerar los flujos de trabajo de escritura, mejorar la calidad y consistencia del contenido o mejorar la accesibilidad para el público objetivo.

"Cada persona y cada organización merece herramientas de IA que respeten su contenido", dijo Tarek Harry, CEO de Elixir Technologies. "La mayoría de las herramientas de escritura con IA tratan tu texto como datos de entrenamiento o lo almacenan en servidores que tú no controlas. Construimos Elixir Muse™ para funcionar de manera diferente. La privacidad no es una característica: es la arquitectura".

"Elixir Muse™ es una respuesta directa a desafíos del mundo real, acercándonos a un futuro donde las soluciones inteligentes eleven y amplifiquen la creatividad humana", dijo Libby Koehn, VP Global de Producto en Elixir Technologies.