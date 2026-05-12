Despegar lanza "No falta nada", su nueva campaña para impulsar una experiencia de viaje integral

En un contexto de alta demanda turística y viajeros cada vez más enfocados en experiencias completas y simples de planear, Despegar, la travel tech líder en Latinoamérica, presenta "No falta nada", su nueva campaña publicitaria enfocada en reforzar el valor de resolver todo el viaje desde una misma plataforma.

A través de piezas audiovisuales y contenido digital, la campaña pone el foco en esos momentos donde la planificación, la anticipación y contar con todas las herramientas en un solo lugar hacen la diferencia para viajar con mayor tranquilidad.

"A través de nuestro ecosistema, es posible planificar toda la experiencia de manera integral, combinando vuelos, hoteles, actividades, asistencias, entre otros productos, en una misma plataforma. Además, ofrecemos alternativas que facilitan la decisión y la planificación, como facilidades de pago y una propuesta pensada para entregar mayor confianza en cada etapa del viaje", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

El concepto "No falta nada" nace de una visión cada vez más presente en la industria: los viajeros ya no buscan únicamente comprar productos aislados, sino organizar experiencias completas, flexibles y personalizadas. En ese contexto, los paquetes cobran un rol cada vez más relevante, permitiendo integrar distintos servicios en una sola compra y simplificar la planificación del viaje de punta a punta.

La campaña tendrá presencia en medios digitales, redes sociales y formatos audiovisuales, mostrando distintas situaciones reales donde la integración de servicios y la asistencia durante el viaje se vuelven diferenciales. Con esta iniciativa, Despegar refuerza su posicionamiento como una plataforma integral de viajes, acompañando a millones de personas en cada etapa de su experiencia.

Porque cuando se trata de viajar, en Despegar… no falta nada.