Cotemar: reconocida por FONACOT e INFONAVIT como Empresa de Diez

Cotemar obtuvo la certificación del INFONAVIT gracias al cumplimiento puntual y continuo de sus obligaciones patronales, además de mantener un comportamiento fiscal y jurídico ejemplar. Este reconocimiento permite a la empresa y sus colaboradores acceder a servicios personalizados y orientados a sus necesidades.

En cuanto al reconocimiento de FONACOT, distingue a Cotemar como una empresa responsable y comprometida con el bienestar de sus colaboradores, al promover la prestación y brindarles la oportunidad de acceder a créditos en condiciones favorables.

Cabe destacar que Cotemar se afilió a FONACOT antes de que la ley lo estableciera como obligatorio en las empresas en 2012, haciendo accesible el beneficio, con el objetivo de fortalecer la economía personal y contribuir al bienestar familiar de sus colaboradores.

Internamente, Cotemar fomenta una cultura de educación financiera y difunde las ventajas de obtener financiamiento a través de FONACOT, destacando la comodidad en los pagos, la seguridad y las tasas de interés competitivas, más bajas que otros créditos de nómina.

De esta manera, Cotemar asegura un entorno laboral que impulsa el desarrollo integral de sus colaboradores y familias, consolidándose como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social definen a la compañía.

Cotemar es una compañía 100 % mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, la posicionan como una opción de referencia, colaborando con diversos clientes, ayudándoles a superar sus retos y maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por una cultura de colaboración y por convertir los retos en grandes oportunidades, Cotemar ejecuta proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, más de 47 años de trayectoria lo respaldan.