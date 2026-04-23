Corazón Guinda reporta inversión de 65 mdp en el IPN pese a pugna legal

En medio de las denuncias por presuntas irregularidades denunciadas ante la FGR por la Fundación IPN, el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. informó que ha invertido más de 65 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para la comunidad politécnica desde que inició operaciones en mayo de 2025.

En un comunicado, la directora Operativa del Patronato, Claudia Islas Sánchez, detalló que estos recursos se han destinado a cubrir necesidades urgentes de escuelas y dependencias, destacando la modernización del Planetario Luis Enrique Erro.

En este recinto se invirtieron 21 millones de pesos para la adquisición de un sistema de proyección digital de última generación, con el fin de reforzar la divulgación científica y la experiencia inmersiva de los visitantes.

En el contexto de cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos del Instituto, Islas Sánchez enfatizó que el Patronato opera bajo mecanismos estrictos de rendición de cuentas.

Explicó que las escuelas deben fundamentar sus peticiones y proponer al menos cuatro o cinco proveedores para garantizar la mejor relación precio-calidad en el mercado.

Entre las obras y adquisiciones reportadas por la asociación civil destacan:

Infraestructura: Colocación de "Arcotechos" en el CECyT 16 de Hidalgo y adecuaciones para laboratorios en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.

Colocación de "Arcotechos" en el CECyT 16 de Hidalgo y adecuaciones para laboratorios en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Equipamiento: Compra de mobiliario para la UPII en Hidalgo y software para el control de acceso y trayectoria académica.

Compra de mobiliario para la UPII en Hidalgo y software para el control de acceso y trayectoria académica. Deporte: Pago de inscripciones ante la ONEFA para los 13 equipos representativos y gastos de traslado para competencias.

CONTEXTO EN DISPUTA

La relevancia de este reporte financiero ocurre en un momento crítico para el IPN. Mientras este nuevo Patronato asegura que parte de su financiamiento proviene del uso de tarjetas bancarias (esquema de rebate), la Fundación IPN ha escalado el conflicto a instancias federales.

La Fundación original ha acusado el desplazamiento de sus funciones y ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles irregularidades en la captación de donativos y aportaciones que ahora gestiona el organismo Corazón Guinda y Blanco.