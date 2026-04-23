Darán buen nivel al cuidar autistas

Nace el primer estándar de competencia en autismo en México: Un paso histórico hacia la profesionalización e inclusión.

Y este proyecto tiene el nombre de Prestación de Cuidados Básicos a Infancias con Autismo entre 3 a 10 Años que Presentan Mayores Necesidades de Apoyo.

Dicho estándar representa un hito en la construcción de un modelo de atención más justo, ético y basado en evidencia, que permitirá fortalecer la capacitación, evaluación y certificación de quienes brindan atención a personas en el espectro autista.