Con nueva Ley Darán nuevo impulso al cine mexicano

La recién aprobada Ley Federal de Cine y Audiovisual tiene como objetivo dar un nuevo impulso y fortalecer a la industria mexicana, así como adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Beatriz Mojica, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, aceptó que el cine mexicano enfrentó retos importantes en los últimos años y requería tanto modernizarse como una nueva regulación.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum retomó todos estos asuntos que venían arrastrándose hace varios años y nos envió una nueva Ley de Cine que suple la anterior”, explicó en el noticiero de Paco Zea Segunda Emisión.

Destacó que la Ley Federal de Cine y Audiovisual, aprobada el pasado 15 de abril, genera condiciones para desarrollar la cinematografía y para fortalecer la industria, al mismo tiempo que garantiza que diferentes sectores, como los pueblos indígenas o afromexicanos, tengan acceso a hacer cine de buena calidad y toma en cuenta los nuevos canales de distribución como el streaming.

Esto último porque la nueva regulación pide que las películas no queden sólo en las salas de cine, ahora el 10% de las producciones deben estar en las plataformas de streaming y de manera visible.

“Además, los fondos que contempla la Ley irán creciendo, no van a quedarse estáticos y eso ayuda a que exista un mayor acceso a éstos y que se garantice que pueda hacerse cine mexicano y de buena calidad”, afirmó.

También protegen contra la IA

De acuerdo con la senadora, no es la única Ley que mejora las condiciones de la industria porque también se aprobaron reformas a la Ley del Trabajo y de Derechos de Autor con el objetivo de proteger la imagen y la voz de actores, creadores de contenido o periodistas ante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

“Creo que es un gran avance, es de las primeras legislaciones que se están haciendo en torno a la inteligencia artificial”, resaltó.

Aunque aceptó que se requiere avanzar a una legislación más amplia en torno a la inteligencia artificial tomando en cuenta cada industria que se verá afectada.

“No es lo mismo el uso de la inteligencia artificial en las industrias creativas que el uso de la inteligencia artificial en la medicina o en el deporte. Entonces se tiene que ser cuidadoso, pero vamos a tener ya que ir legislando al respecto para ir dando certeza jurídica en los derechos de la gente”, reiteró.

Al hablar del impacto de la tecnología, Mojica comentó que es partidaria de limitar el uso de las redes sociales y los dispositivos en los niños porque ya hay estudios que muestran cómo éstos pueden afectarlos.

Por lo mismo, consideró que los niños no deberían usar dispositivos hasta después de los 10 o 12 años, 12 años para que no pierdan el contacto con la realidad.