Fundación del IPN denuncia presuntas irregularidades ante FGR 

La Fundación Politécnico Nacional acusó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) de presuntas irregularidades administrativas, intentos de control interno y posibles prácticas de coacción relacionadas con “aportaciones voluntarias” a aspirantes, además de informar la presentación de denuncias penales y civiles ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la Fundación señaló que las diferencias con la actual administración del IPN se intensificaron a partir de 2025, cuando —según su versión— el director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, habría intentado imponer a un funcionario como presidente de la Fundación, situación que la propia organización calificó como contraria a sus estatutos.

De acuerdo con la Fundación, tras ese proceso se realizaron reuniones con autoridades del IPN para reordenar la conducción del organismo; sin embargo, posteriormente se habría notificado la terminación del Convenio General de Colaboración entre ambas instituciones.

La organización afirmó que, tras la ruptura del convenio, funcionarios del IPN habrían impulsado la creación de un patronato alterno denominado “Corazón Guinda y Blanco A.C.”, el cual —según el documento— no cuenta con autorización como donataria.

La Fundación planteó que dicho esquema habría concentrado recursos que estimó en más de 350 millones de pesos, los cuales son referidos como “aportaciones voluntarias”.

Asimismo, advirtió que dichos recursos estarían relacionados con procesos de admisión e inscripción, y que aspirantes al IPN serían condicionados a presentar comprobantes de pago a nombre del patronato para poder continuar con sus trámites. Estas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas documentales en el comunicado.

Presunto desvío de recursos

La Fundación también sostuvo que se habrían solicitado depósitos vinculados a una empresa externa para procesos de reinscripción, lo que —según su dicho— podría constituir posibles irregularidades administrativas y legales.

En otro punto, la organización informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto peculado y desvío de recursos, así como una demanda civil en contra del IPN por daños y perjuicios derivados de la relación institucional.

Además, indicó que se han detectado posibles inconsistencias en el manejo de becas otorgadas a estudiantes en el extranjero, particularmente en programas vinculados con universidades del Reino Unido, al referir falta de documentación académica, duplicidad de apoyos y posibles irregularidades en la comprobación de estancias.

La Fundación aseguró que la selección de estos estudiantes fue realizada mediante un comité integrado por el propio IPN, universidades participantes y la Fundación.

Finalmente, la organización expuso que actualmente existe una revisión de recursos etiquetados y que la Secretaría de Administración del IPN se encuentra sujeta a auditorías correspondientes al ejercicio 2025 por parte de la Secretaría Anticorrupción.

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