Caen tres por intento de feminicidio; donarán recompensa a la víctima

El fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio conocer la detención de Pablo “N”, presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ana Luisa “N”, ocurrido en el municipio de Cintalapa.

También reportó la captura de Offman “N” y Alan “N”, como presuntos responsables del delito de encubrimiento por favorecimiento.

El funcionario explicó que el pasado 13 de abril se inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de la víctima, de 27 años de edad.

Derivado de lo anterior, se acreditó la responsabilidad de Pablo "N" como el agresor que provocó las lesiones a la víctima.

Pablo “N” tenía una ficha de recompensa por 500 mil pesos para cualquier persona que proporcionara información sobre el imputado. Sin embargo, fue mediante sistemas de inteligencia que fue ubicado por las propias autoridades.

No obstante, se determinó que los 500 mil pesos serán donados a Ana Luisa “N”, para que sean utilizados para sus gastos médicos y familiares.

Offman “N” y Alan “N” son señalados de encubrimiento. Especial

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Una agresión que conmocionó a Cintalapa

El 13 de abril de 2026, Ana Luisa fue víctima de un ataque violento en el municipio de Cintalapa que puso su vida en peligro y en el que perdió ambas manos. La gravedad de las lesiones llevó a la Fiscalía General del Estado a tipificar el delito como feminicidio en grado de tentativa.

El trasfondo del ataque

De acuerdo con las investigaciones y reportes locales, Pablo "N" mantenía una relación de pareja con Ana Luisa "N" al momento de la agresión. Ana Luisa es madre de familia; el ataque no solo la afectó a ella físicamente, sino que dejó en situación de vulnerabilidad a sus hijos, quienes dependen totalmente de ella.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca enfatizó que la entrega de los 500 mil pesos tiene como objetivo primordial garantizar el sustento de los menores y el tratamiento psicológico de la familia, además de las cirugías de la víctima.