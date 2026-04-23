Estudiantes acuden con cascos a escuela para protegerse de desprendimientos del techo

Estudiantes y padres de familia de la Telesecundaria Centenario, que se ubica en la colonia Centro del municipio de Jojutla, Morelos, se manifestaron y bloquearon la calle Instituto Técnico Industrial para exigir la rehabilitación inmediata del plantel educativo, el cual presenta severos daños estructurales desde el sismo del 2017.

Los estudiantes tienen que acudir todos los días a tomar clases en cascos, debido al riesgo de desprendimientos del techo en los salones de clase, por eso exigen que la escuela se reconstruida en su totalidad, la cual tiene actualmente seis aulas, 2 para el primer año de secundaria, 2 para el segundo y 2 para el tercero, con un total de 180 alumnos.

Francisco Estrada Catalán, padre de familia, explicó que "es una manifestación pacífica, exigiendo a las autoridades de la SEP que hagan presencia para hacer un recorrido por la escuela, ya que la escuela se está cayendo a pedazos. Y ahora sí, no se pide un curita a la herida; se pide un plantel nuevo".

De acuerdo con los inconformes, el techo de la institución se encuentra en condiciones críticas, con desprendimientos visibles que representan un riesgo constante para los estudiantes y el personal docente.

Como medida de protección, algunos alumnos acudieron a clases portando cascos, evidenciando el nivel de peligro al que están expuestos.

"También acá, en la zona donde está el pizarrón, es una zona donde está como que... se está hundiendo. Porque como el intendente echaba antes mucha agua, se hundió... y los techos este... ya se ven muy dañados", comentó la estudiante Ámbar Pacheco Alina Gaytan.

La Telesecundaria Centenario, en Jojutla, daños estructurales desde el sismo de 2017. Pedro Tonantzin

Los padres confirmaron que han solicitado la intervención de las autoridades educativas desde el sismo de 2017, sin que hasta la fecha se hayan realizado las reparaciones necesarias.

Por su parte, el director del plantel, José Luis Peralta, informó que ya se mantienen pláticas con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para dar seguimiento a la problemática; sin embargo, los manifestantes exigen acciones inmediatas y no más promesas.

El cierre de la vialidad generó afectaciones al tránsito en la zona, mientras los padres advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una solución concreta que garantice la seguridad de sus hijos.

Padres de la Telesecundaria Centenario denunciaron que 180 alumnos corren peligro a diario. Foto: Pedro Tonantzin

JCS