Sheinbaum confirma salida de Esteban Moctezuma como embajador; propone a Roberto Lazzeri

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que propuso a Roberto Lazzeri Montaño para sustituir a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum Pardo disipó los rumores de la salida de Esteban Moctezuma. La mandataria federal argumentó que Roberto Lazzeri Montaño había trabajado previamente en la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O y logró avances significativos en Nacional Financiera (Nafin).

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento por eso no lo habíamos hecho público, apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si aceptan este proceso", dijo.

Bajo el criterio de su experiencia en el sector financiero se tomó la decisión de proponerlo al gobierno de Estados Unidos por las negociaciones que hoy existen para la continuidad del T-MEC.

"Él trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O. Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos porque esa era una de sus funciones en Hacienda", mencionó.

El nombramiento aún no es definitivo, ya que debe cumplir con los tiempos de la diplomacia. Actualmente, la propuesta se está enviando a Estados Unidos para su evaluación. Una vez que el gobierno estadunidense acepte el nombramiento y otorgue el plácet diplomático, se procederá con la ratificación correspondiente en México.

¿Qué pasará con Esteban Moctezuma?

Respecto al actual embajador, Esteban Moctezuma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha desarrollado una "excelente labor" frente a la representación diplomática. Actualmente, dijo, se encuentra apoyando a la administración en negociaciones de alto nivel, entre las que destacan:

Acuerdos de transporte: Se espera llegar a una resolución y a un acuerdo bilateral de manera inminente.

Se espera llegar a una resolución y a un acuerdo bilateral de manera inminente. Crisis del gusano barrenador: Coordinación de esfuerzos sanitarios transfronterizos para controlar esta plaga.

Sheinbaum Pardo destacó que Esteban Moctezuma continuará en el proyecto de gobierno: "le estamos proponiendo otro espacio", comentó y dijo que más adelante dará a conocer cuál es la oferta.

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