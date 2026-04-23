Proponen subsidio para niños que queden en orfandad por delitos de alto impacto

En el Congreso de Hidalgo fue presentada una propuesta de reforma legal que busca colocar en el centro de la agenda pública a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus tutores como consecuencia de hechos violentos.

La iniciativa, impulsada por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Karla Peralez Arrieta, plantea modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para establecer mecanismos de atención institucional y respaldo económico.

Durante la presentación, la legisladora subrayó que la orfandad provocada por delitos no puede seguir tratándose como un asunto exclusivo del ámbito familiar, sino como una problemática social que requiere la intervención del Estado. Bajo este enfoque, la propuesta contempla ajustes específicos al marco jurídico vigente, incluyendo la incorporación de nuevas disposiciones en los artículos 4 y 10.

Entre los cambios planteados, se busca ampliar la definición de personas beneficiarias de programas sociales, de modo que incluya explícitamente a menores en situación de vulnerabilidad atendidos por instituciones públicas y privadas. Esto permitiría facilitar su acceso a servicios de asistencia social y programas de apoyo.

Asimismo, la iniciativa propone la creación de un subsidio especial dirigido a niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en orfandad a causa de delitos de alto impacto, como el feminicidio. Este respaldo económico sería asignado conforme a criterios presupuestales establecidos por la Secretaría de Hacienda estatal.

El planteamiento tiene como objetivo asegurar condiciones mínimas de bienestar y desarrollo para este sector de la población, además de reforzar la responsabilidad del Estado en la atención a víctimas indirectas de la violencia. Con ello, se busca avanzar hacia un esquema de protección más integral que responda a las consecuencias sociales de la inseguridad.

Sujeto corre de la casa a su esposa y a su hija de 4 años

En días pasados, pero en Durango, sin consideración, un sujeto corrió a su esposa junto con su pequeña hija de tan sólo 4 años de edad, del hogar donde vivían.

La madre de familia, junto con su niña, estaban sentadas en una banca del Paseo de las Alamedas de la ciudad capital, a altas horas de la noche, lo que llamó la atención de elementos de la Policía Estatal, quienes se encontraban en el perímetro haciendo rondines de vigilancia.

De inmediato se entrevistaron con la mujer afectada quien se encontraba asustada por la situación de violencia familiar por la que acababa de pasar.

La madre de familia, quien cargaba maletas y un juguete que la pequeña no quiso abandonar en su domicilio, narró lo sucedido horas antes en su domicilio a los uniformados.

De inmediato les brindaron apoyo y las canalizaron con personal del Programa Esmeralda para su resguardo, acompañamiento y seguimiento del caso.

jcp