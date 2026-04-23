Asesinan a Lina Alejandra Rodríguez, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México

La secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), Lina Alejandra Rodríguez Castillo, fue asesinada la tarde del 22 de abril en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, la información fue confirmada por Lina Castillo.

El asesinato ha generado indignación y condena en el ámbito político, institucional y productivo del país. La empresaria fue atacada con arma blanca en un establecimiento de granos en el estado de Chihuahua.

Un ataque directo en un establecimiento rural

De acuerdo con reportes locales, la agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas en un negocio de Agro Cali, ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc–La Junta. Un sujeto ingresó al lugar y atacó a varias mujeres con un cuchillo. Lina Rodríguez murió en el sitio, mientras que otra víctima resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no habían confirmado el saldo total del ataque, aunque de forma preliminar se reportaron detenciones relacionadas con el caso. La investigación fue turnada a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, instancia que dará seguimiento bajo el enfoque de violencia de género.

Rodríguez Castillo era una figura clave en la representación de las mujeres dentro del sector agropecuario. Desde su posición en MUGAM —la primera asociación ganadera integrada exclusivamente por mujeres en México— impulsó proyectos de capacitación, inclusión y desarrollo productivo.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua destacó que fue una mujer “decidida” y promotora de la apertura del capítulo estatal de MUGAM, además de una gestora constante de oportunidades para fortalecer la actividad económica del gremio.

Reacciones institucionales y exigencia de justicia

Diversas organizaciones y dependencias expresaron su pesar por el asesinato. La propia MUGAM describió a Rodríguez como una mujer de “fe inquebrantable” y subrayó su legado: “Despedimos con tristeza a una líder, madre y amiga ejemplar, cuyo legado de entrega y amor al campo mexicano permanecerá para siempre”.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como autoridades estatales del sector rural, también condenaron los hechos y manifestaron su solidaridad con la familia.

Desde el ámbito político, la senadora con licencia Andrea Chávez calificó el crimen como un “cobarde asesinato” y exigió su esclarecimiento: “Exigimos con fuerza el esclarecimiento del caso sin impunidad. Justicia inmediata por Lina, compañera y amiga”.

Comunicado. Facebook

Violencia de género y contexto de inseguridad

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres en México, particularmente en espacios laborales y rurales. La atracción del expediente por parte de la fiscalía especializada sugiere que se investigará bajo protocolos de perspectiva de género, una línea clave en este tipo de delitos.

Organizaciones ganaderas y civiles hicieron un llamado a garantizar el Estado de Derecho y a generar condiciones de seguridad para quienes desarrollan actividades productivas en zonas rurales, donde la violencia ha mostrado un incremento en los últimos años.

Un legado que trasciende el crimen

Desde MUGAM Chihuahua, sus compañeras la recordaron como un “alma valiente y llena de luz”, cuya influencia permanecerá en cada proyecto impulsado. “Tu recuerdo vivirá siempre… en cada sueño que nos inspiraste a alcanzar”, señalaron en un mensaje público.

El asesinato de Lina Rodríguez no solo representa la pérdida de una líder, sino también un golpe al liderazgo femenino en el campo mexicano, un sector donde su participación ha crecido de forma sostenida en la última década.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso se convierte en un símbolo de la urgencia por frenar la violencia y garantizar justicia. La exigencia es clara: que el crimen no quede impune y que su legado no sea eclipsado por la violencia.

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