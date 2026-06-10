Con marcha pacífica, conmemoran 55 años del Halconazo

La tarde de este miércoles, las calles de la zona centro-poniente de la Ciudad de México fueron escenario de una jornada de memoria histórica que se desarrolló en completa calma y orden.

Cientos de personas se movilizaron para recordar los actos de represión gubernamental cometidos contra la comunidad estudiantil el 10 de junio de 1971.

La vanguardia de la manifestación arrancó formalmente a las 16:00 horas desde las instalaciones de la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN, ubicada en el emblemático Casco de Santo Tomás.

Reproducir Conmemoran 55 años de la represión contra estudiantes.

El contingente estuvo compuesto por sobrevivientes e integrantes del Comité 68, acompañados por docentes y una mayoría de estudiantes del Politécnico.

Alrededor de las 17:00 horas, el grupo detuvo su avance en el cruce de la Calzada México-Tacuba y el Circuito Interior.

Justo frente a las inmediaciones del Faro Cosmos, los organizadores colocaron un templete provisional con el fin de realizar un mitin político para fijar sus posturas institucionales.

Un aspecto relevante de la jornada fue el comportamiento civil de los asistentes, ya que se reportó la ausencia total de personas encapuchadas o bloques radicales.

Participaron integrantes del Comité 68. Ricardo Vitela

Asimismo, la movilización civil no contó con la participación de maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que facilitó que la conmemoración mantuviera un ambiente pacífico y de libre expresión.